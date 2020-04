Fije Visscher nieuw bestuurslid LTO Noord

Kalverhouder Fije Visscher uit het Gelderse Nijkerk is unaniem verkozen tot lid van het Algemeen Bestuur van LTO Noord.

Hij gaat in het bestuur de dierlijke sectoren vertegenwoordigen. Daarnaast is unaniem besloten dat vicevoorzitter en varkenshouder in het Friese Oosterwolde Eric Douma nogmaals drie jaar dezelfde functie gaat bekleden. Dat meldt LTO Noord.

‘Alleen ga je snel, maar samen ben je sterker’

Visscher kijkt uit naar zijn nieuwe functie, zo laat hij weten. “Ik ben betrokken, ondernemend, enthousiast, en hoop zo een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de belangenbehartiging in het hele LTO Noord-gebied. Alleen ga je snel, maar samen ben je sterker.”

‘Presteren op hoogste niveau’

Ook Douma is positief. “De afgelopen periode hebben we de rol van de organisatie veranderd van reactief naar proactief en dat wil ik in de komende periode graag verder verbeteren. Intern is de organisatie versterkt en dat gaan de leden de komende jaren merken. Ook is er meer ruimte voor scholing van medewerkers, zodat we op het hoogste niveau kunnen blijven presteren.”

Voorzitter Dirk Bruins is blij met de ledenbetrokkenheid van de bestuursleden. “Ook is het goed dat met de komst van Fije de dierlijke sectoren weer zijn vertegenwoordigd.”