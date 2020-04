Carla Dik-Faber, Kamerlid voor de ChristenUnie, klinkt halverwege het telefoongesprek echt boos. Dat boeren zich niet langer publiekelijk durven uiten, omdat ze door collega’s uit kringen van de Farmers Defence Force (FDF) worden geïntimideerd en bedreigd, vindt ze te gek voor woorden.

FDF is een radicale club die zich bedient van oorlogsretoriek, zegt Carla Dik-Faber. Daar moet iemand tegen in het geweer komen vindt ze, in het belang van boeren die wel goedwillend zijn. “Ik vind het echt tijd om me uit te spreken. Ik zie dat dit al maanden aan de gang is. Dat is ook de reden dat ik zelf geen behoefte meer heb aan gesprekken met Farmers Defence Force.”

Veel contact met boeren

Dik-Faber praat met boeren die heel verschillende opvattingen hebben. Ze is op werkbezoek geweest bij veel van hen, ze belt met ze, ze e-mailen haar. In gesprek blijven is belangrijk, vindt ze. Maar dan moet iedereen wel vrij zijn om de eigen opvattingen en gedachten te delen, zonder angst.

“Via digitale kanalen worden mensen bedreigd. Het is echt persoonlijk gericht op boeren en hun gezinnen. En dat gebeurt onder de vlag van FDF. Ze hebben mij er zelf over verteld. Ik weet niet of het toe- of afneemt, maar het is echt al maanden aan de gang. Het is tijd dat iemand zich daartegen uitspreekt”, zegt ze.

De volksvertegenwoordiger voor de ChristenUnie sprak zich vorige week uit in een blog op de website van haar partij. Ze schrijft dat de hashtag #trotsopdeboeren nog steeds onvoorwaardelijk geldt, maar dat daar nu #woedeopFDF is bijgekomen. Vooral de brief van FDF-voorzitter Mark van den Oever rond Pasen was een steen des aanstoots.

‘FDF geen geloofwaardige vertegenwoordiger’

Van den Oever betitelde boeren die hun bedrijf aan de overheid verkopen of aan bedrijven buiten de sector als Judassen. FDF bood excuses aan en ging door het stof. Dik-Faber: “Dat kennen we: nadat er gedoe uitbreekt hadden ze het niet zo bedoeld. Wel of geen excuses: het laat zien dat FDF geen geloofwaardige vertegenwoordiger van de boeren is.” Het is nu tijd om de schapen van de bokken te scheiden, zegt ze. FDF hoort bij de bokken, die zijn voor haarzelf geen gesprekspartner meer.

Carla Dik-Faber vindt Farmers Defence Force geen geloofwaardige vertegenwoordiger van de boeren. - Foto: ANP

'Opkomen voor welwillende boer'

Welwillende boeren moeten een stem krijgen. “Het is natuurlijk te gemakkelijk om te zeggen dat ik die spreekbuis ben, maar ik wil wel voor hen opkomen. Het is heel ingewikkeld en de situatie is zo verschillend voor verschillende groepen in de sector. Ik zie een enorme verdeeldheid en dat maakt het voor mij als volksvertegenwoordiger ook wel heel ingewikkeld, de landbouw is nu eenmaal heel divers. Tegelijkertijd is dat juist ook de kwaliteit van de Nederlandse landbouw. Dat er een toekomst voor de sector is, staat voor mij vast. Daar kom ik voor op.”

Dat er met het Landbouw Collectief nu toch een grote mate van eenheid is, is niet haar opvatting. “Allereerst zijn de natuurinclusieve boeren en de biologische boeren van tafel geduwd. Die tak zit er niet bij. En aan de andere kant heb je FDF, die echt anders in de wedstrijd zitten dan anderen. Het Landbouw Collectief presenteert zich als een brede vertegenwoordiging van de boeren, maar ook daarbinnen is nog grote diversiteit.”

Wat haar partij betreft gaat de landbouw nu aan de slag met de kringloopvisie van minister Carola Schouten. “Dat is een mooie stip op de horizon die een uitweg biedt.”