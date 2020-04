FDF: LTO‘ers laat je stem horen bij bestuurders

Farmers Defence Force (FDF) roept LTO-leden op om bij hun organisatie aan te geven of ze door moeten gaan in het Landbouw Collectief (LC) of weer zelfstandig verder moeten.

“FDF kan voor anderen niet bepalen wat ze gaan doen in de toekomst. De leden van LTO kunnen dat wel. Zij kunnen bij hun LTO-bestuurders aangeven wat zij willen: samen als één front optrekken in Den Haag, of als eenling terug in de tijd”, schrijft voorzitter Mark van den Oever in een statement. “Laat jouw stem horen, benader je bestuurders. Jij hebt invloed”, spreekt Van den Oever rechtstreeks naar de LTO-leden. We willen die eenheid onder boeren bewaren omdat het werkt Aanleiding tot zijn oproep is een interview van LTO-voorzitter Marc Calon waarin hij zegt dat LTO het liefst wil doorpraten over het stikstofbeleid, ondanks dat het Landbouw Collectief het overleg met landbouwminister Carola Schouten heeft opgeschort. Calon lijkt daarmee een bom te leggen onder het Landbouw Collectief. FDF vindt dat Calon zijn eigen mensen afvalt door dit te zeggen. Kracht en energie Van den Oever benadrukt dat FDF voor het Landbouw Collectief zal blijven gaan. “We willen die eenheid onder boeren bewaren omdat het werkt”, zegt hij. FDF erkent dat het binnen het LC wel eens stroef gaat. “Maar niemand van ons die binnen het collectief meepraten – en daar hoort ook een aantal 100% zeer betrokken LTO-bestuurders bij – twijfelen aan de ongekende kracht en energie die het LC uitstraalt én oplevert. Alle deelnemers van de 13 aangesloten organisaties, weten dat. We staan als één blok voor onze boeren.”