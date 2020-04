FDF: Calon valt zijn eigen mensen af

Farmers Defence Force (FDF) is op zijn zachtst gezegd niet blij met de uitspraken van LTO-voorzitter Marc Calon, die zegt dat hij het liefst wil doorpraten over het stikstofbeleid, omdat het kabinet gewoon doorgaat met het stikstofbeleid.

Woordvoerder Jeroen van Maanen zegt dat Calon zich moet afvragen of hij wel in het belang van zijn leden optreedt. “Samenwerken is altijd beter dan alleen werken”, zegt Van Maanen. “Dat hebben we allemaal op de kleuterschool geleerd. Maar kennelijk heeft Calon toen niet goed opgelet.”

FDF prijst de inzet van de medewerkers van LTO Nederland bij het stikstofoverleg. Van Maanen: “Calon zet zijn eigen medewerkers te kakken. Binnen het Landbouw Collectief doen de LTO-medewerkers hun stinkende best en zij verdienen alle credits. Calon offert die op. Dat is demotiverend voor zijn eigen mensen.”

Calon zet zijn eigen medewerkers te kakken

De FDF-bestuurder maakt samen met LTO-bestuurder Trienke Elshof en voorzitter Aalt Dijkhuizen deel uit van het kernteam van het Landbouw Collectief dat de gesprekken voert met het ministerie van landbouw.

Voor de landbouw in Nederland

Van Maanen zegt dat hij zich elke ochtend voor de spiegel afvraagt voor wie hij het doet. “Dat is niet voor mezelf, maar voor de landbouw in Nederland. Ik vraag me af of Calon dat ook denkt. Ik geloof het niet.”

Aalt Dijkhuizen reageert niet op uitspraken

Voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief wil niet reageren op de uitspraken van Calon. “Als Landbouw Collectief richten we ons op de zaak en blijven we graag kort op de bal. Er staat veel op het spel voor de boeren. Daarom laat ik me niet afleiden door allerlei interviews en uitspraken. Ik laat de verantwoording daarvoor graag bij hun zelf.”