FAO-voedselprijsindex daalt 4% in maart

De index voor voedselprijzen van de Wereldvoedselorganisatie FAO is in maart met ruim 4% gedaald ten opzichte van een maand eerder.

Oorzaak zijn de slechtere vooruitzichten voor de economie als gevolg van de coronacrisis. De daling komt vooral door lagere prijzen voor suiker en plantaardige olie voor voeding. Dat meldt de FAO in de maandelijkse update van de Food Price Index (FPI). De FPI is een index die is samengesteld uit de vijf belangrijkste categorieën voedingsmiddelen wereldwijd: vlees, zuivel, granen, plantaardige oliën en suiker. De indexen geven de prijsontwikkeling weer ten opzichte van de basisjaren 2002-2004 (basis is 100).

De totale index komt in maart uit op 172 en dat is 4,3% lager dan in februari, maar altijd nog bijna 3% boven maart 2019.

Maisprijs omlaag

De index voor granen daalde met bijna 2%, vooral door lager exportprijzen. De prijzen van mais gaan wereldwijd omlaag door de lage olieprijzen die de vraag naar biobrandstof (uit mais) onder druk zet. De lage olieprijs drukt ook de suikerprijs verder omlaag. De vraag naar suiker is bovendien fors lager door de coronacrisis. De prijzen voor rijst zijn wel fors gestegen.

Zuivelprijzen dalen

Bij vlees is vooral het aanbod van rundvlees groot, terwijl er logistieke problemen zijn om de producten op de juiste bestemming te krijgen. Die logistiek speelt ook de handel in varkensvlees parten, maar daar blijven de prijzen nog wel op een hoog niveau door nog steeds grote vraag.

De zuivelprijzen laten voor het eerst in maanden een daling zien met een min van 3%. De wereldwijde importvraag neemt af, voornamelijk door de verstoring van de logistiek vanwege verschillende sluitingen van grenzen.