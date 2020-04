Extern salderen voorlopig niet aan de orde

Stikstofruimte verhandelen tussen bedrijven via extern salderen blijft voorlopig onmogelijk. Dat is gebleken na overleg tussen landbouwministerie en de provincies over de stikstofplannen die het kabinet in voorbereiding heeft.

Bij extern salderen kunnen bedrijven stikstofruimte verkopen aan andere bedrijven (binnen en buiten de landbouw), die met de afgeroomde verworven stikstofruimte kunnen uitbreiden of ontwikkelen. Het kabinet komt naar verwachting vrijdag met een brief over de stikstofaanpak. Provincie Noord-Brabant Het kabinet wil zorgvuldige waarborgen inbouwen om te voorkomen dat stikstofruimte ongecontroleerd weglekt uit de veehouderij. Dat kan volgens Haagse ingewijden nog weken tot maanden duren. De provincie Noord-Brabant had enkele weken geleden al een voorschot genomen op het extern salderen door landbouwbedrijven op te kopen met het doel de stikstofruimte te benutten voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. Andere provincies en het landbouwministerie waren weinig gecharmeerd van de actie van Noord-Brabant, die daarvoor ook excuses heeft aangeboden. Extern salderen binnen de veehouderij kan ruimte bieden voor extra ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven, terwijl het bedrijfsbeëindigers de mogelijkheid biedt de stikstofruimte te gelde te maken. Bij extern salderen zal 30% van de stikstofruimte worden afgeroomd en worden gereserveerd voor de natuur. Fijnstof en stikstof Farmers Defence Force heeft in scherpe bewoordingen extern salderen veroordeeld, vooral omdat daardoor stikstofruimte weglekt naar buiten de landbouw. FDF zegt desnoods naar de rechter te gaan of een klacht bij de Europese Commissie in te dienen, als de mogelijkheid van extern salderen naar andere sectoren toch wordt opengezet. Volgens FDF zal de fijnstofuitstoot toenemen als er stikstofruimte vanuit de landbouw naar andere sectoren wordt overgeheveld. De redenering die daarachter zit is dat stikstofoxiden (die vooral door het lucht-, scheepvaart- en autoverkeer en de industrie worden uitgestoten) in de lucht een bron zijn voor fijnstofvorming. FDF meent dat Nederland het Europees vastgestelde emissieplafond voor fijnstof dan gaat overschrijden. FDF baseert zich op cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Planbureau voor de Leefomgeving. Om juridische procedures te kunnen voeren vraagt FDF om donaties en om financiële steun via een lidmaatschap. ‘Spoedwet slopen’ FDF heeft ook een procedure aangekondigd tegen de Spoedwet aanpak stikstof, die de regering mogelijkheden biedt om maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot te beperken. Volgens voorzitter Mark van den Oever zal FDF ‘de spoedwet gaan slopen’.