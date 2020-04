Europees houdverbod komt er niet

Een Europees houdverbod voor notoire overtreders van regels op gebied van dierenwelzijn, zit er op korte termijn niet in. Landbouwminister Carola Schouten zegt dat lidstaten niet bereid zijn om samen met Nederland te pleiten voor de totstandkoming van een Europese zwarte lijst.

De minister wil de uitwisseling van gegevens over notoire overtreders tussen verschillende lidstaten verbeteren. Nu is het al zo dat Nederland extra inspecties uitvoert bij bedrijven. waarover uit het buitenland signalen komen. Op nationaal niveau wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit echter wel meer openheid van zaken geven op het gebied van naleving van dierenwelzijnsregels, ook in de veehouderij. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Frank Futselaar.

Reactie Agractie

In een reactie op de antwoorden vraagt Bart Kemp van Agractie de minister dringend om geen adresgegevens van boeren openbaar te maken. In een brief aan de minister schrijft Kemp: ‘Snap je wat de gevolgen hiervan zijn? In plaats van voor ons op te komen in de Kamer, wil je het ons nog moeilijker maken!’, aldus Kemp, die er overigens aan toevoegt dat onnodig en bewust dierenleed ‘absoluut niet kan en terecht bestraft wordt’.

Herbouw varkensbedrijf Knorhof

De SP‘er informeerde bij de minister of het mogelijk is een blokkade op te leggen tegen de herbouw van het varkensbedrijf Knorhof in de gemeente Buren. De Knorhof werd volledig in de as gelegd in juli 2017. Zeker 20.000 varkens werden door de brand gedood. Het bedrijf wil, op dezelfde plaats herbouwen en heeft daarvoor vergunning aangevraagd. De aanvraag is in behandeling vij de provincie Gelderland.

Wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en verwaarlozing

Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt op dit moment aan een Wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en verwaarlozing, waar ook een houdverbod als optie is opgenomen. Nu kan via het strafrecht wel een houdverbod worden opgelegd en het openbaar ministerie heeft daar in verschillende gevallen ook wel gebruik van gemaakt, onder andere bij een aantal veehouders in het oosten en noorden van het land. In de nieuwe wet zitten mogelijkheden om ook bij bestuursrecht houdverboden op te leggen. Het wetsvoorstel gaat voor de zomer naar de Raad van State, meldt Schouten.