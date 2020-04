Eerste geval myiasis gemeld

Onlangs is voor het eerst dit jaar weer een geval van myiasis of huidmadenziekte vastgesteld. Dat meldt Royal GD.

Het betreft een pijnlijke huidaandoening die jaarlijks bij 2 tot 5 % van de schapen en lammeren in Nederland voorkomt. GD meldt dat het meestal om de maden van de blauwgroene bromvlieg Lucilia sericata gaat. De vliegperiode van deze vlieg begint in Nederland in april. Daarna neemt het aantal gevallen van myiasis toe.

Preventief behandelen

De Gezondheidsdienst adviseert de koppel schapen dagelijks te observeren, zodat gevallen van myiasis in een vroeg stadium kunnen worden gevonden en aangetaste dieren behandeld. Het is ook mogelijk om alle dieren preventief te behandelen. Door dit niet routinematig te doen maar af te wachten tot het eerste geval zich voordoet, komen veel bedrijven er achter dat er ook jaren zijn waarin myiasis geen rol speelt. Door op deze manier te werk te gaan, wordt onnodig middelengebruik beperkt.