EU-parlementariërs vragen om steun voor sierteelt

Een groep van 50 Europarlementariërs roepen Europees Commissaris Janusz Wojciechowski op in actie te komen voor de bloemen- en plantensectoren die het hardst getroffen zijn door het Covid-19-virus.

De brief, geïnitieerd door Annie Schreijer-Pierik, is ondertekend door Nederlandse, Poolse, Franse, Italiaanse, Duitse, Spaanse, Hongaarse, Kroatische, Portugese, Belgische, Bulgaarse, Deense en Slowaakse Europarlementariërs, onder wie Jan Huitema (VVD), Bert-Jan Ruissen (SGP), Peter van Dalen (ChristenUnie) sociaal-democratische Italiaanse oud-landbouwminister Paolo de Castro, en andere vooraanstaande landbouwwoordvoerders als de Italiaan Herbert Dorfmann, de Spaanse sociaaldemocraat Clara Aquilera en christendemocraat Juan Ignacio Zoido Álvarez en de conservatieve Pool Zbigniew Kuzmiuk.

Sector met 760.000 banen

In de brief benadrukken de Europarlementariërs het economische belang van de sector, die een jaaromzet heeft van € 48 miljard en verantwoordelijk is voor 760.000 banen.

In de brief wordt geschetst dat er sprake is van een domino-effect door Europa waarbij de verkoop in gespecialiseerde winkels is weggevallen door de lockdown in verschillende landen. Daarnaast zijn festiviteiten en evenementen afgelast waar de bloemen- en plantensectoren een bijdrage aan leveren. Het domino-effect dat zich sinds half maart ontvouwt brengt de gehele sector aan de rand van de afgrond, aldus de brief, met enorme gevolgen voor de gehele keten van de veredeling tot aan de winkels waar de producten worden verkocht.

Twee lidstaten (waaronder Nederland) hebben steun toegezegd aan de sierteelt. “We beschouwen het als de plicht van de Europese Commissie om deze afhankelijke sector niet in de steek te laten.”