EU heeft geen extra geld voor boeren en tuinders

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski heeft geen extra geld voor de aanpak van de economische gevolgen van de coronacrisis.

Hij wil dat lidstaten ongebruikt geld voor de plattelandsontwikkeling (tweede pijler) gebruiken om de land- en tuinbouw te ondersteunen. Volgens de landbouwcommissaris is op die manier zeker € 6 miljard beschikbaar voor steun aan getroffen boeren en tuinders.

Wojciechowski gaf als voorbeeld dat in Frankrijk, Duitsland en Spanje respectievelijk 18, 14 en 15% van de gelden voor plattelandsontwikkeling niet zijn gebruikt of toegezegd. “Dat gaat om aanmerkelijke bedragen”, aldus Wojciechowski, die benadrukte dat de Europese landbouwbegroting is uitgeput. “De beschikbare fondsen zijn op.” Hij zegt ook geen geld te hebben voor interventiemaatregelen of private opslag.

Aandacht voor korte ketens en lokale markten

In een moeizaam verlopende video-vergadering met de landbouwcommissie van het Europees Parlement deden verschillende parlementariërs een beroep op Wojciechowski om in het nieuwe strategisch plan Boer tot Bord meer aandacht te hebben voor korte ketens en verbinding met lokale markten. Wojciechowski zei dat de landbouw robuuster moet worden en minder afhankelijk van specifieke afnemers of transporten over grote afstanden. “Export levert toegevoegde waarde, maar vergeet de lokale markten niet”, aldus de Europees commissaris.

Wij kijken naar elke mogelijkheid om te helpen, maar we hebben maar een beperkt budget voor marktinterventie

Janusz Wojciechowski, Europees landbouwcommissaris

Coronacrisis behandelen als natuurramp

Hij zei te begrijpen dat zowel boeren als lidstaten vragen om ingrepen in de markt. “Wij kijken naar elke mogelijkheid om boeren en tuinders te helpen, maar we hebben maar een beperkt budget voor marktinterventie.” Hij zegt dat het huidige landbouwbeleid niet is toegerust voor een crisis als deze. Op een vraag van Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) zei hij dat mogelijkheden voor publieke steun aan de sierteeltsector of andere getroffen sectoren zijn verruimd. Hij wil kijken of de regelgeving kan worden aangepast zodat bedrijven kunnen worden geholpen, alsof ze vernietigd zijn door een natuurramp.

Nadruk op land- en tuinbouw in meerjarenbegroting

De Europees Commissaris zegt dat in de nieuwe meerjarenbegroting het belang van de land- en tuinbouw tot uitdrukking moet komen. In de onderhandelingen over de Europese begroting staat het landbouwbudget altijd onder druk. De landbouwcommissie van het parlement bepleit een groter aandeel voor de land- en tuinbouw.