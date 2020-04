Duits-Nederlandse grens blijft open

Het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag en de premier van Noordrijn-Westfalen (NRW) – Armin Laschet – hebben maandag 6 april beklemtoond dat er geen extra grenscontroles langs de Duits-Nederlandse grens komen.

De grens blijft – in tegenstelling tot wat tal van Duitse media berichtten – open, net zoals de Duits-Belgische grens. Die grensbeperkingen gelden wel voor inwoners van Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland.

Zonder gevolgen de grens over

Wie naar Duitsland reist, kan in de grensstreek wel de vraag krijgen van bijvoorbeeld een Duitse agent of dat echt nodig is. Maar dat blijft verder zonder gevolgen. Het departement overlegt naar eigen zeggen voortdurend met de Duitse autoriteiten. Laschet zei dat in overleg in Berlijn is bevestigd dat de grens met Nederland en België niet wordt gesloten. Daartoe plaatste hij een videoboodschap op Twitter.

Inreizende buitenlandse seizoenskrachten

De grensregio’s zijn daarvoor te veel met elkaar verweven. Als voorbeeld noemt Laschet de uitwisseling in gezondheidsdiensten en het dagelijks leven dat onlosmakelijk met elkaar verbonden is in de grensstreken.

Ook voor buitenlandse seizoensarbeiders blijft de Duitse grens – onder bepaalde voorwaarden – open. Zo zal het aantal inreizende buitenlandse seizoenskrachten worden beperkt tot 40.000 per maand. Zij mogen bovendien uitsluitend per vliegtuig worden vervoerd naar Duitsland. Ook moet bij de huisvesting worden voldaan aan de regels die gelden om besmetting te voorkomen en is van elke medewerker een gezondheidscheck vereist.

Intensief overleg aan beide kanten van de grens

Bondskanselier Angela Merkel benadrukte maandag 6 april in een persconferentie dat het Duitsland ‘alleen goed kan gaan, als het heel Europa goed gaat’. Dat de grens open blijft is doordat er steeds intensief overleg is tussen de autoriteiten aan beide kanten van de grens. Ook hebben aangrenzende deelstaten Nedersaksen en NRW erop aangedrongen om geen extra controles uit te voeren tijdens deze coronacrisis. In de deelstaten waar nu wel grenscontroles uitgevoerd worden – bijvoorbeeld in Oostenrijk – hebben de deelstaten zelf aangegeven de grenzen te willen sluiten. Volgens Merkel komen er in het grensgebied met Nederland wel meer politiepatrouilles.

Ook berichtten media dat Duitsland versoepelingen zou willen treffen. Bijvoorbeeld met heropening van scholen, de detailhandel en de horeca. Merkel maakte in haar toespraak echter duidelijk dat het nog te vroeg is om over versoepelingen te praten.