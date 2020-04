Contouren stikstofplan worden zichtbaar

Het kabinet werkt aan een volgend pakket voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Contouren tekenen zich af.

Coalitiepartijen pakken in coronatijd de stikstofproblematiek toch aan. De regering wil niet in de situatie komen dat de coronacrisis is bezworen, en dan het stikstofdossier weer in al zijn hevigheid naar boven komt.

Maandag, kort nadat de coalitiepartijen het wekelijkse overleg met de premier en de vice-minister-presidenten hadden afgesloten, lekte uit dat het kabinet de komende tien jaar € 3 miljard voor de natuur en € 2 miljard voor onder andere de gerichte opkoop van de bedrijven, het stimuleren van innovaties met minder stikstofuitstoot en voor een extra impuls in de kringlooplandbouw uittrekt.

Contouren zichtbaar

Hoewel niets zeker is over de kabinetsplannen totdat een besluit is genomen, komen langzamerhand wel contouren van het beleid naar voren. Het kabinet zet de lijn voort, die eind vorig jaar is ingezet. Een van de nieuwe onderdelen is een al aangekondigde beëindigingsregeling (€ 1 miljard), waarvan met name zogenoemde piekbelasters gebruik kunnen maken. Dat gaat om bedrijven die een relatief hoge bijdrage leveren aan de stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden. Die regeling – op vrijwillige basis, gericht op stoppers – zal in de eerstkomende jaren worden uitgevoerd. Bij verkoop aan de overheid zullen de dierrechten worden geschrapt.

Stikstofruimte te gelde maken

Wie het bedrijf aan collega’s of andere private partijen verkoopt, kan de stikstofruimte via extern salderen te gelde maken. De koper kan het afgeroomde deel van de stikstofruimte (70%) benutten. Extern salderen is niet van tafel, maar er worden waarborgen ingebouwd om te voorkomen dat partijen met de diepste zakken de stikstofruimte uit de landbouw wegkapen.

Stimuleringspakket

Er is een stimuleringspakket voor blijvers langs twee lijnen: voor bedrijven die willen extensiveren en de kringloopgedachte op bedrijfsniveau willen realiseren; en voor bedrijven die innoveren en investeren in nieuwe emissiearme technieken.

Voermaatregelen, aanlengen van mest met water en meer beweiden staan nog steeds in de opties van het kabinet. Daarover zal het gesprek worden voortgezet met de sectoren, als die dat willen. De stimuleringspakketten op de verschillende terreinen omvatten tientallen miljoenen euro’s per pakket.

Ook maatregelen voor andere sectoren

Het kabinet hecht eraan dat alle partijen die een bijdrage leveren aan de stikstofproblematiek, ook helpen aan de oplossing. En dat betekent dat er ook maatregelen worden getroffen voor verkeer, scheepvaart, industrie en luchtvaart.