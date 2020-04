Buffer rond Natura 2000 voor extensieve landbouw

Het kabinet onderzoekt mogelijkheden voor bufferzones rond Natura 2000-gebieden.

Dat zou kunnen in de vorm van een strook met extensieve landbouw. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer over het nationaal omgevingsbeleid (NOVI). Per gebied moet worden gekeken welke “functies met minimale belasting inpasbaar zijn in zones rond Natura 2000-gebieden. Dit kan natuur zijn, maar ook extensieve, emissiearme landbouw, andere passende economische fruncties of (kleinschaliige woningebouw.”

Kansen voor landschapsontwikkeling en -herstel

Het kabinet wil in andere gebieden juist de landbouw de ruimte geven. Volgens minister Ollongren levert dat kansen op voor landschapsontwikkeling en -herstel, voor waterbuffering en een aantrekkelijke leefomgeving. “Eén van de grote opgaven in het landelijk gebied is richting geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische sector. Nederland speelt wereldwijd een vooraanstaande rol als agro-land. Die sterke positie willen we in de toekomst behouden, maar wel op een andere manier dan nu”, aldus Ollongren, die daarbij verwijst naar de kringloopvisie van landbouwminister Carola Schouten. “Uiteindelijk gaat het om een omslag naar kringlooplandbouw en emissiearme landbouw”, vindt Ollongren. Zij vindt het van belang dat er “ruimte is en blijft voor hooginnovatieve en extensieve, natuurinclusieve landbouw. En daarmee voor duurzame economische groei en welvaart in Nederland”.

Definitief plan voor de zomer

Ollongren wil nog voor de zomer met een definitief plan komen voor het nationaal omgevingsbeleid. Daarover zal nog overleg worden gevoerd met de betrokken partijen, waaronder de landbouworganisaties.