Brabant trekt 5-kilometerzones om Natura2000-gebieden

Rik Grashoff, Brabants gedeputeerde voor natuur, water en milieu, wil rond de 20 Natura2000-gebieden in de provincie een 5-kilometerzone instellen waar de focus komt te liggen van maatregelen om de stikstofuitstoot op de natuurgebieden te reduceren.

Dat meldt Grashoff in een video aan alle Statenleden, waarin hij zijn plannen toelicht. Grashoff: ‘Brabant moet verder met stikstofbeleid’. De video is een alternatief voor de reguliere vergaderingen die door de coronacrisis niet kunnen doorgaan in het provinciehuis.

Geen wettelijke status

Om de natuur verder te beschermen en te verbeteren, heeft Grashoff om elk Natura 2000-gebied een zone van ongeveer 5 kilometer getekend. In die zones – die overigens geen aparte wettelijke status hebben – wil de provincie aan de slag gaan om de natuur te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door het opkopen van veehouderijen, aldus Grashoff. Met name de ‘piekbelasters’, zoals Grashoff ze noemt: boerderijen die veel stikstof uitstoten in de buurt van Natura 2000-gebieden, komen daar in eerste instantie voor in aanmerking. Grashoff verwacht dat van de door de landelijke overheid beschikbaar gestelde € 350 miljoen voor de opkoop van bedrijven er ruim € 30 miljoen naar Noord Brabant komt.

Overigens benadrukt Rik Grashoff dat boerenbedrijven niet hoeven te verdwijnen uit de cirkel van 5 kilometer om natuurgebieden. Maar hij wil in die zone wel inzetten op milieuvriendelijke bedrijven.

Handelswijze onfatsoenlijk

Over de handelswijze in het Brabantse stikstofdossier van Rik Grashoff is ChristenUnie-SGP-voorman Hermen Vreugdenhil in Provinciale Staten allesbehalve te spreken. “Dit is echt onfatsoenlijk. Terwijl wij in de Staten door de crisis niet kunnen vergaderen drukt de gedeputeerde er van alles door, koopt achter de rug van collega’s boerderijen op in andere provincies en lapt afspraken met het Rijk aan de laars.”