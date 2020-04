Beregenen in Brabant onder voorwaarden toegestaan

Beregenen van gras- en bouwland in Brabant met grondwater is onder voorwaarden toegestaan.

De drie waterschappen in de provincie houden de vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat de grondwatervoorraad groot genoeg blijft. Op 1 april is het droogte-seizoen aangebroken; het KNMI signaleert dat het neerslagtekort alweer voorzichtig aan het toenemen is. De verwachting is dat dit eind april is opgelopen tot (landelijk gemiddeld) 45 mm. De komende twee weken wordt bijna geen neerslag voorspeld.

Beregeningsverboden

Vorig jaar om deze tijd kondigden enkele waterschappen alweer de eerste beregeningsverboden af. Vanwege de nattere zomer in 2019 dan in het voorgaande jaar, is dat dit jaar vooralsnog niet nodig.

Risico op natuurbranden

Afgelopen weekend waarschuwde de brandweer dat het risico op natuurbranden toeneemt als gevolg van de aanhoudende droogte. Dat gebeurde onder meer in een tweet van de brandweer Zuid-Limburg, op zondag. De kans op brand is met name groot in Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg, meldt de website natuurbrandrisico.nl. Deze site is een initiatief van een groot aantal veiligheidsregio’s in Nederland.