Baudet: geen stikstofbesluiten tijdens coronacrisis

Forum voor Democratie wil dat het ministerie van landbouw besluiten over stikstof opschort.

Forum voor Democratie (FvD) maakt zich grote zorgen over het stikstofbeleid. De partij vindt het niet terecht dat er nu besluiten worden genomen terwijl de Tweede Kamer vanwege de coronacrisis niet vergadert en dus niet in debat kan gaan met de minister over het beleid. Daarnaast kan de bevolking tijdens de conoramaatregelen niet optimaal in protest komen, vindt Kamerlid Thierry Baudet.

Kamervragen

Hij wil via Kamervragen van landbouwminister Carola Schouten weten welke besluiten ze sinds de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus heeft genomen en nog denkt te nemen voor de zomer. Ook wil hij weten of hier wijzigingen van wet- en regelgeving voor nodig zijn.

Lees verder onder de tweet

Voorgestelde voermaatregelen

Baudet wil verder van Schouten weten wat ze ervan vindt dat Nevedi de voorgestelde voermaatregelen onverstandig vindt en zelfs vreest dat de norm voor het ruweiwitgehalte in mengvoer een averechts effect kan hebben. FvD vraagt Schouten om de voorgenomen voermaatregelen te heroverwegen.

De FvD-leider vindt de verwachte schade van € 5 miljard in de land- en tuinbouw als gevolg van de coronacrisis een extra reden om gedurende de coronacrisis geen extra stikstofmaatregelen te nemen.

Vastgelopen stikstofoverleg

Vorige week vroeg Baudet tijdens een debat in de Tweede Kamer al om tijdens de coronacrisis besluitvorming op andere dossiers, waaronder het stikstofdossier, stop te zetten. Een verzoek van SGP om schriftelijk met de minister te overleggen na het vastlopen van het stikstofoverleg met het Landbouw Collectief, wees Baudet af.