Agrifacts wil uitbreiden in 2020

Stichting Agrifacts (Staf) heeft de organisatie onlangs uitgebreid met twee medewerkers en wil de activiteiten dit jaar uitbreiden. Dat meldt Staf op haar website.

Dr. Piet van der Aar was eerder onder meer directeur van Schothorst Feed Research en gaat research voor Staf doen op het gebied van diervoer en veehouderij. Frans van de Lindeloof wordt directeur van Staf en daarmee opvolger van Jan Cees Vogelaar, die de functie tijdelijk heeft waargenomen. Lindeloof was eerder verbonden aan LTO Noord, onder meer als secretaris van besturen en vakgroepen. Vogelaar blijft verbonden aan Staf als adviseur. Staf geeft aan dat de functies als bestuurder, directeur en adviseur onbezoldigd zijn.

Activiteiten uitgebreid

De activiteiten van Staf worden dit jaar uitgebreid, geeft voorzitter Jaap Haanstra aan. Volgens Haanstra was er ‘behoefte aan een organisatie die feiten over landbouw checkt en actie onderneemt om onjuistheden recht te zetten.’ Hij stelt vast dat de opzet van de organisatie het nodige heeft gevergd in een terugblik op het eerste jaar. “Wij zijn blij met alle steun en donaties. Dat geeft voldoende vertrouwen voor een verder opschaling van onze activiteiten”, aldus Haanstra.