Wolven doodden in januari 35 schapen in Drenthe

In de eerste maand van dit jaar zijn in de provincie Drenthe 35 schapen doodgebeten door een wolf.

Dat blijkt uit de resultaten van de DNA-monsters van januari 2020 van provinciaal uitvoeringsorgaan BIJ12.

Alle meldingen uit Drenthe

In totaal zijn er in de maand januari zeven meldingen gedaan met in totaal 38 dode schapen. Een melding betreft een hond die in het Friese Opende drie schapen doodbeet. De andere zes meldingen kwamen uit Drenthe, waar uit DNA-onderzoek blijkt dat een wolf 35 schapen doodgebeten heeft in Grolloo, Hooghalen en Zwiggelte. Volgens ecologen komt dit door rondzwervende wolven in de provincie. Gevestigde wolven zouden meer (in roedelvorm) op wilde dieren jagen, zoals wolven dat doen op de Veluwe.

64% gedood door wolf

In totaal staat de teller dit jaar op 61 doodgebeten schapen. Hiervan is bekend dat er 39 gedood zijn door een wolf, acht door een vos, en drie door een hond. Van elf schapen is de doodsoorzaak nog niet bekend. De procedure voor DNA-onderzoek kost tijd, waardoor de resultaten van de meldingen van februari en begin maart nog onbekend zijn. Ook is er nog niets bekend over de hoogte van de financiële vergoeding.

€ 73.500 schade

Vorig jaar zijn 117 schapen doodgebeten door een wolf, tegenover 168 in 2018. Vanaf begin 2015 tot en met december 2019 heeft BIJ12 het totale schadebedrag getaxeerd op ruim € 73.500 voor 370 gedode schapen door wolven. Dit is inclusief kosten voor de veearts en Rendac.