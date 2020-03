Werkgeverslijn verzamelpunt arbeidsvraag corona

Een inventarisatie via de Werkgeverslijn kan de acute krapte aan agrarisch personeel tijdens de corona-crisis oplossen.

Ook kan de overheid administratieve obstakels wegnemen. Dat zijn de uitkomsten van het eerste overleg vanmorgen, maandag 16 maart, van de Taskforce Arbeid van LTO Nederland. “De nood is hoog”, constateert Peter Loef van Glastuinbouw Nederland die bij het gesprek betrokken was. “Ondernemers die elkaar inmiddels hebben gevonden en aan het zoeken zijn om mensen onderling uit te wisselen om tekorten aan mensen op te vangen, lopen bovendien aan tegen allerlei vragen.”

Vragen over inlenen van personeel

Hoe moet bijvoorbeeld het inlenen van personeel tussen bedrijven juridisch tussen de 2 werkgevers worden vastgelegd en hoe gaat dat loontechnisch? En hoe zit het met de aansprakelijkheid bij ziekte of een bedrijfsongeval? “Alle vragen hebben we neergelegd bij het ministerie en de Inspectie SZW en bij de agrarische gezondheidsdienst Stigas.”

Als verzamelpunt van alle vragen en antwoorden is de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw aangewezen. Vragen over arbeid en corona kunnen het beste worden gesteld in het contactformulier onderaan de pagina met de meest gestelde vragen.

Binnen de Taskforce Arbeid, die voorlopig dagelijks bijeen blijft komen, is afgesproken dat ook de vragen worden weergegeven die nog in behandeling zijn, maar waarvoor nog geen antwoord is gevonden. Zodra er antwoorden zijn zullen die uiteraard ook direct op de website worden gepubliceerd.

Personeel vinden

Ook voor het vinden van voldoende mensen voor werk dat nu gedaan moet worden op de bedrijven kunnen tuinders terecht bij de Werkgeverslijn. Een speciaal formulier dient zowel voor de inventarisatie van de personeelsbehoefte als voor het in contact brengen van agrarische bedrijven met aanbieders van personeel. Ook is er overleg met het UWV om te kijken of vraag en aanbod van arbeid eenvoudig bij elkaar kan worden gebracht.

COV: geen impact op productie slachterijen Volgens de brancheorganisatie voor de vleesindustrie, COV, heeft het coronavirus nog geen impact op de productie in de Nederlandse slachterijen. Volgens een woordvoerder wordt er alles aan gedaan om de productie op peil te houden. Aan de slachtlijn werken vaak buitenlandse medewerkers. COV heeft geen signalen gekregen dat zij massaal naar hun thuisland gaan vanwege het sluiten van de grenzen. Volgens de woordvoerder loopt de productie door zoals normaal, maar wordt de verdeelsleutel in de afzet iets anders. Door het sluiten van horeca-gelegenheden zal vanuit de foodservice minder vraag komen, maar die vraag wordt gecompenseerd door een sterkere vraag vanuit de retail.

Medeauteur: Carolien Kloosterman