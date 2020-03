Waterschappen geven uitstel van heffing

De waterschappen geven uitstel van de waterschapsbelastingen aan ondernemingen die in financiële problemen komen door de coronacrisis. Dat heeft de Unie van Waterschappen besloten in overleg met werkgeversorganisaties.

Het uitstel van betaling voor ondernemers en zelfstandigen zonder personeel geldt voor bepaalde tijd: drie of zes maanden vanaf nu. Voor aanslagen die betaald moeten worden kunnen ook betalingsregelingen worden getroffen, waardoor ondernemers meer tijd krijgen om aan de verplichtingen te voldoen. Onderhoud gaat zoveel als mogelijk door, evenals de voorbereiding van nieuwe projecten.

Werk in grond-, weg- en waterbouw moet zoveel mogelijk door

Verschillende waterschappen zetten de invordering van belastingen helemaal stil en betalen facturen direct, ruim voor de vervaldatum, aldus de Unie van Waterschapen in een persverklaring. De waterschappen willen de vergunningverlening aan bedrijven zo soepel mogelijk laten verlopen, dat werk in grond-, weg- en waterbouw kan doorgaan.

De maatregelen komen vooral ten goede van bedrijven die als gevolg van de coronacrisis omzet mislopen. Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen zegt dat ondernemers een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van de taken van de waterschappen. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, zegt dat elk steuntje in de rug van ondernemers op dit moment welkom is. “Bij de waterschappen vonden we net als eerder bij banken en de pensioenfondsen een gewillig oor.”