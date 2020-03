Vragen over hoger eigen risico ganzenschade Noord-Holland

Het is onterecht dat de provincie in Noord-Holland het eigen risico van ondernemers voor ganzenschade wil verhogen naar 20%.

Dat stelt Willemien Koning, Statenlid van het CDA. Dit heeft haar partij al eerder aangeven toen de maatregel bekend werd gemaakt in het coalitieakkoord. Nu ligt er echter ook een uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland, waaruit blijkt dat provincie Friesland in een soortgelijke situatie te kort de bocht is gegaan. Koning vraagt of de Gedeputeerde Staten (GS) in Noord-Holland de geplande verhoging gaat intrekken.

Rechtszaak provincie Friesland

Een aantal melkveehouders startte met hulp van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, om eenzelfde verhoging van het eigen risico, een rechtszaak tegen de provincie Friesland. Uit de uitspraak in deze zaak blijkt dat provincie Friesland de verhoging niet goed heeft onderbouwd. Ook is niet gemotiveerd waarom een dergelijke verhoging van het eigen risico passend zou zijn voor betreffende melkveehouders. De rechter gaf de provincie daarom de opdracht de verhoging te herzien.

Inbouwen extra financiële prikkel onterecht

Uit de uitspraak blijkt ook dat de betreffende ondernemers niet meer kunnen doen om ganzenschade te voorkomen. Het inbouwen van een extra financiële prikkel is volgens het CDA dan ook onterecht. Ondernemers doen er volgens Koning al alles aan om te voorkomen dat ganzen schade veroorzaken aan hun gewassen. De zinsnede uit het coalitieakkoord dat ze een financiële prikkel nodig zouden hebben, is volgens haar onzin. Ze voelt zich gesteund door de uitspraak van de rechter en wacht af of GS in Noord-Holland in navolging van de collega’s in Friesland de verhoging van het eigen risico gaan herzien.