Voerfabrikant ziet ruimte voor biologische melk

Voerabrikant AgruniekRijnvallei ziet ruimte voor melkvee- en geitenhouders om naar biologische melkproductie over te stappen. Dit bevestigt melkveehouderij-adviseur Wim Krajenbrink.

Volgens Krajenbrink is er bij EkoHolland nog ruimte voor meerdere biologische melkveehouders. Voorzitter René Cruijsen van EkoHolland bevestigt dat: “De vraag naar onze melk is goed in Nederland. Wij kunnen nog wel meer melk gebruiken.”

FrieslandCampina houdt hand nog op rem

De andere grote verwerker van biologische koemelk, FrieslandCampina, houdt nog steeds de hand op de rem. Volgens Krajenbrink maakt het niet uit waar omschakelaars in spé zich bevinden.

Melkgeitenhouders

Hetzelfde geldt voor melkgeitenhouders die de overstap naar biologisch willen maken. Ook voor hen is er ruimte, maar Krajenbrink van AgruniekRijnvallei verwacht dat de mogelijkheden voor geitenhouders om over te schakelen naar biologisch veel beperkter zijn. “Bij de geitenhouders knelt het vooral rond de vraag of ze genoeg grond hebben om over te schakelen.”

Verschil in melkprijs is aantrekkelijk

Financieel gezien is overschakelen naar biologisch volgens Krajenbrink nog steeds aantrekkelijk. Het verschil in betaling voor de melk is aantrekkelijk genoeg. Bovendien zijn de biologische melkprijzen de laatste jaren behoorlijk stabiel, weet hij.