Vion: vleesmarkt Italië onzeker door coronavirus

In Italië is er veel onrust onder de klanten die vlees afnemen van Vion. De distributie van vlees naar en in China komt weer mondjesmaat op gang.

Dat meldt een woordvoerder van het vleesconcern. “Een paar werken geleden liep de logistiek in China helemaal vast. Nu wordt de distributie in het binnenland weer mondjesmaat opgepakt”, aldus de woordvoerder. Volgens haar zijn de problemen in Italië nu groter, omdat er veel onrust is onder de klanten van Vion. “De vleesproducten gaan er wel gewoon naartoe en worden er verder gedistribueerd, maar we merken veel onzekerheid onder onze klanten omdat ze niet weten hoe de afzet verder zal verlopen.” Restaurants in Italië sluiten bijvoorbeeld eerder en er zijn minder of geen toeristen die in de restaurants eten. Italië is binnen Europa het meest getroffen land door corona.

Personeel Vion in Noord-Brabant niet besmet

De grootste slachterij en het hoofdkantoor van Vion liggen in Boxtel, Noord-Brabant. Het bedrijf volgt daarom het speciale advies van het RIVM en het kabinet op voor de provincie. Die riepen de Brabanders op de komende 7 dagen zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Dat moet helpen het coronavirus, dat in de provincie oprukt, tot staan te brengen. Binnen het bedrijf zijn geen gevallen van besmettingen, aldus de woordvoerder.

“Als mensen thuis kunnen werken, dan doen ze dat en mensen die maar enigszins verkouden zijn, sturen we naar huis.” Buitendienstmedewerkers moeten daarnaast afspraken zoveel mogelijk via telefoon of een videoverbinding doen. “We ontvangen ook alleen bezoek wanneer dat in het kader van de bedrijfsvoering nodig is.”