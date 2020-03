Videoboodschap Schouten voor boeren in coronacrisis

Landbouwminister Carola Schouten steekt boeren en tuinders in een videoboodschap een hart onder de riem tijdens de coronacrisis.

Landbouwminister Carola Schouten steekt boeren en tuinders in een videoboodschap een hart onder de riem tijdens de coronacrisis. “‘Ik wil graag iets tegen alle harde werkers in de voedselketen zeggen. Tegen iedereen die zich elke dag onverstoorbaar en met man en macht zorgen dat we allemaal gezond en veilig kunnen blijven eten. Miljoenen mensen in Nederland, Europa en daarbuiten stellen vertrouwen in jullie. Jullie worden op de proef gesteld terwijl alle ogen op jullie zijn gericht. Ik heb enorme waardering voor hoe jullie je daarin staande houden. In deze tijd beseffen we extra hoe waardevol het is dat we boeren, tuinders en vissers hebben”, zegt Schouten.

Ze noemt alle schakels, waaronder procesmedewerkers, inpakkers, vakkenvullers, kassamedewerkers en koks helden.

Lees verder onder de video

Initiatieven

Schouten prijst de vele initiatieven vanuit de sector om mensen die het moeilijk hebben te helpen, bijvoorbeeld van horecabedrijven die voedselbanken steunen. Ook voor de kleine initiatieven spreekt ze grote waardering uit.

“Juist nu is het van belang dat we met elkaar in contact blijven. De voedselproductie is een precisieklok die op heel veel samenwerking loopt; op samen de schouders eronder en elkaar helpen. Ik ben geweldig trots op jullie en ik heb alle vertrouwen dat we het samen blijven rooien. Beste mensen, blijf betrokken en laten we alle goede dingen vasthouden. We staan hierin zij aan zij. Alleen samen kunnen we de crisis aan”, zegt Schouten in de videoboodschap.

Aan de videoboodschap werkten ook LTO Nederland, Agractie, supermarktketens CBL en FNLI, zuivelorganisatie NZO, BO Akkerbouw, Nevedi, Glastuinbouw Nederland, Nepluvi, Biohuis, fourageorganisatie HISFA, visserijorganisaties en enkele individuele vooraanstaande ondernemers mee.