Veterinaire capaciteit voor 2.500 coronatests

Testcapaciteit van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer en van Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad is beschikbaar om ingezet te worden voor tests op het coronavirus. De capaciteit voor tests kan daarmee worden opgeschroefd met ongeveer 2.500 tests per dag.

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft ruimte voor 2.000 tests per dag. WBVR in Lelystad heeft een dagelijkse capaciteit van 500 tests. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zal waarschijnlijk deze week beslissen of de extra capaciteit ook zal worden ingezet. Het Lelystadse instituut WBVR is maandag al begonnen met 200 tests, die zijn ingestuurd door het Radboud Medisch Centrum.

Snel opschalen bij een uitbraak

Directeur Ludo Hellebrekers van WBVR zegt in een bericht op de eigen website dat zijn instituut als crisisorganisatie snel kan opschalen bij een uitbraak van een dierziekte. “En nu kunnen we dat inzetten om labs, die de afgelopen weken zulk goed werk onder hoogspanning hebben gedaan, te helpen. Wij zijn er juist om ook in dit soort crisissituaties diagnostiek te doen.”

Hellebrekers legt uit dat personeel van zijn lab getraind is in het gebruik van de technieken die nodig zijn om te bepalen of een monster besmet is met het Covid-19 virus. De inzet van het instituut in Lelystad wordt gecoördineerd door de regionale humane gezondheidsdiensten.

Uitvoeren van virustesten is dagelijks werk

De Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer (Royal GD) staat ook klaar om bij te dragen aan de vergroting van de testcapaciteit. De GD meldt zelf al snel te hebben gesignaleerd dat onderzoekscapaciteit een probleem werd.

“Het uitvoeren van virustesten is ons dagelijks werk. Ons laboratorium in Deventer is wereldwijd gezien een van de modernste en grootste laboratoria in ons werkveld. We voeren jaarlijks bijna 5 miljoen laboratoriumbepalingen uit”, aldus de GD op haar eigen website.

PCR-analyse

Voor de bepaling van een Covid-19 besmetting wordt een speekselmonster met een PCR-apparaat (Polymerase Chain Reaction) geanalyseerd. De PCR-analyse vindt minieme hoeveelheden van het virus. De GD zegt met haar dochterbedrijven te beschikken over een groot aantal PCR-apparaten, waarmee jaarlijks honderdduizenden onderzoeken worden uitgevoerd.