Veevoersector: problemen aanvoer veevoer voorkomen

De Europese veevoersector roept de Europese Commissie op stappen te ondernemen om verstoring van de aanvoer van veevoer te voorkomen als gevolg van het coronavirus. Samen met de Europese organisaties voor oliehoudende zaden en granen, Fediol en Coceral, pleit de organisatie, Fefac, ervoor om diervoeder(grondstoffen) naast voedsel op te nemen in de lijst van essentiële goederen.

Veevoer op lijst essentiële goederen

Deze goederen moeten geen moeilijkheden ondervinden om grenzen over te gaan. ‘Sommige lidstaten, zoals Spanje, Italië en België hebben diervoeders al op hun lijst van essentiële goederen opgenomen, maar we hebben een geharmoniseerde aanpak op EU-niveau nodig’, zo schrijven de organisaties.

Volgens de organisaties doen ze er tegelijkertijd alles aan om verstoringen in de toeleveringsketen van levensmiddelen en diervoeders te voorkomen.

Controles hinderen transport

Volgens Matthé Vermeulen, voorzitter van Het Comité van Graanhandelaren heeft de oproep vooral betrekking op de grenzen tussen bijvoorbeeld Duitsland en Polen. Daar vinden controles plaats op personenvervoer vanwege het coronavirus. Dat hindert volgens Vermeulen ook het vrachttransport.

In grote lijnen heeft Nederland nog geen last van verstoringen in de aanvoer van grondstoffen, aldus de voorzitter. Ook de aanvoer via binnenvaartschepen en zeeschepen loopt zonder grote problemen.

Problemen in Nederland voorkomen

Ook volgens Henk Flipsen, directeur van Nevedi, de Nederlandse brancheorganisatie voor de veevoersector, zijn er in Nederland geen problemen met de aanvoer van grondstoffen. ‘Er is geen geharmoniseerd beleid in de EU, waardoor het transport bij sommige grenzen hinder ondervindt. Met de oproep willen we daar aandacht voor vragen en voorkomen dat dat bijvoorbeeld in Nederland ook gaat spelen’, aldus Flipsen.