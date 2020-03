Supermarkten zien omzet fors stijgen door corona

De omzet van supermarkten steeg in de tweede week van maart met 35%.

De omzet van supermarkten steeg in de tweede week van maart 35% ten opzichte van dezelfde week vorig jaar. Daarmee was de omzet hoger dan de week voor kerst. Dat blijkt uit een analyse van het CBS op basis van recente transactiedata van een groot aantal supermarktketens.

Groei omzet rijst 150%

Van alle voedingsmiddelen was de omzettoename van rijst het grootst met 150% in de week die liep van 9 tot en met 15 maart. Daarnaast steeg vooral de omzet van houdbare producten, zoals conserven, diepvriesgroenten en pasta. Op de tweede plaats met de meeste omzetstijging staat bloem en andere granen met 121,8%. De omzet van diepvriesgroenten en groenteconserven lagen beiden ruim 115% hoger. De omzet van verse groenten steeg ook, maar minder hard met bijna 30%.

Lees verder onder de grafiek.

Analyse kassagegevens

CBS gebruikte voor de analyse kassagegevens over de verkochte producten in supermarkten. Normaal gesproken gebruikt CBS deze data voor de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen voor de consumentenprijsindex. De gebruikte data komen van de supermarkten die toestemming hebben gegeven deze ook voor andere statistische doeleinden te gebruiken, daarom komt de omzetontwikkeling in de supermarkten niet helemaal overeen met de omzetcijfers van de detailhandel.