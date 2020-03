Stikstofcijfer Mesdagfonds klopt niet

Door het Mesdagfonds gepubliceerde stikstofimpact van landbouw op natuur (25%) klopt niet, zegt dat fonds nu zelf.

Het stikstofaandeel van de Nederlandse landbouw op natuurgebieden dat het Mesdag Zuivelfonds naar buiten heeft gebracht (25%), klopt niet. Dat meldt het Mesdagfonds zelf in een persbericht. Volgens het Mesdagfonds is een rekenfout gemaakt, als gevolg van een onvolledige handleiding bij het rekenmodel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Door de rekenfout is de ammoniakneerslag (vooral vanuit de landbouw) minder meegeteld en de neerslag van stikstofoxiden (vooral van het verkeer) extra meegeteld, legt een woordvoerder van het RIVM uit. In de correcte berekeningen zal het landbouw-aandeel hoger uitkomen dan 25%, terwijl het aandeel van het verkeer omlaag zal gaan.

RIVM

Het Mesdagfonds meldde anderhalve week geleden op een persconferentie dat het aandeel van de Nederlandse landbouw in de stikstofneerslag op natuurgebieden 25% zou zijn, gebaseerd op data van het RIVM. Het RIVM zelf komt tot een aandeel van 45% van de landbouw.

Beperking gebruikt rekenmodel

In een persverklaring zegt het Mesdagfonds dat de rekenfout is ontstaan doordat het rekenmodel niet overweg kon met het tegelijk doorrekenen van verschillende stoffen. In de handleiding bij het rekenmodel werd dat niet duidelijk gemaakt.

Ammoniak en stikstofoxiden

Bij de doorrekening werden door de Mesdag-onderzoekers gegevens over ammoniak en stikstofoxiden gelijktijdig in het rekenmodel gebracht. De onderzoekers zeggen dat het rekenmodel dat ook toeliet en geen foutmelding liet zien.

Het RIVM zegt dat in de bestanden die op 7 januari zijn vrijgegeven wel is aangegeven dat ammoniak en stikstofoxiden niet tegelijk konden worden ingevoerd, maar dat die toelichting niet in de handleiding bij het rekenmodel stond.

RIVM attendeerde Mesdag-onderzoekers op fout

Het RIVM heeft de onderzoekers geattendeerd op de fout. Het rekenmodel kan wel overweg met berekeningen van alleen ammoniak of alleen stikstofoxiden, maar niet met beide stoffen tegelijk. Daardoor moeten de berekeningen opnieuw worden gedaan per stof, om de uitkomsten ervan vervolgens bij elkaar op te tellen.

Het Mesdagonderzoek kreeg aanvankelijk de kritiek dat het te grofmazig was en mogelijk ook gebieden had meegerekend die niet gevoelig zijn voor stikstof. Het Mesdagfonds zegt dat de grofmazigheid hooguit een geringe afwijking geeft en dat ook de waterige natuurgebieden niet de oorzaak zijn van de afwijkende uitkomsten van het Mesdagonderzoek.

Voorzitter Jan Cees Vogelaar zegt in het persbericht dat er een goede handleiding beschikbaar moet zijn voor iedereen die gegevens van de overheid wil controleren.

Mesdagfonds doet berekening over

De onderzoekers van het Mesdagfonds laten de berekeningen opnieuw uitvoeren. Dat is een langdurige exercitie die mogelijk maanden kan duren. Het Mesdagfonds overweegt daarvoor extra computercapaciteit in te huren.