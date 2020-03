Sector bloembollen heeft grote zorgen door corona

De bloembollensector kent grote zorgen op dit moment door het coronavirus. Niet alleen bij de broeierij maar ook bij de bollenteelt ontstaan zorgelijke situaties.

De prijzen voor broeiers zijn sinds vorige week donderdag hard onderuit geschoten. “Dat is dramatisch voor onze telers”, zegt Prisca Kleijn, directeur van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). “Dit is het moment dat de bloementeler zijn geld verdient.” Royal FloraHolland riep afgelopen vrijdag 13 maart kwekers op om minder bloemen en planten aan te voeren, omdat 20% van de aanvoer werd vernietigd, omdat er geen kopers waren.

Stijgende kosten

De tulpenverkoop begint meestal begin januari en loopt tot medio mei. Op de kwekersbedrijven leiden de lage prijzen tot een enorme kostenpost. Er moet dagelijks geoogst worden, maar de bloemen zijn op dit moment niets waard. De (arbeids)kosten om de bloemen te oogsten en de logistieke kosten liggen hoger dan de veilingprijzen, waardoor sommige telers bloemen nu gratis weggeven. Kleijn: “Hoe hartverwarmend tulpen schenken aan verzorgingshuizen ook is, voor de telers is het heel triest.”

Lees verder onder de tweet.

Europese handel ligt stil

Bloemen worden in heel Europa verhandeld, waarvan Italië een belangrijke afzetmarkt is. De vraag in Italië is volledig weggevallen. Snijbloemen zijn gemiddeld enkele dagen tot 2 weken houdbaar en daarna is het niks meer waard. De sierwaarde is niet oneindig.

Niet alleen bij de broeierij maar ook bij de bollenteelt ontstaan zorgelijke situaties. De voorjaarsbollen staan nog op het veld. Deze komen binnenkort in bloei.

Arbeid is een grote zorg

Kleijn: “Op het land zit het probleem in het veldwerk. Bloembollen die afwijken worden deze periode uit het veld gehaald. Deze veldwerkzaamheden worden veel door Poolse medewerkers gedaan en deze gaan nu terug naar Polen of zijn juist in Polen en kunnen nu niet naar Nederland. Arbeid is dus een grote zorg. Daarbij komt de zorg over het moment wanneer de bollen worden geoogst in de zomermaanden en daarna de verkoop tot en met het najaar. Zijn er dan wel voldoende kopers? We zagen eerder problemen ontstaan in China met de snijlelies die door Chinese telers zijn geteeld en geen afzet vinden in het land. De Nederlandse leliebollen zijn veelal voor het Chinese nieuwe jaar in China afgezet, maar de bloemenverkoop is daar vervolgens ingestort.”

Crisisoverleg

Zo heeft de bollensector meerdere kanten om zorgen over te hebben. Het is afwachten hoe de markt zich ontwikkelt. Maandagmiddag 16 maart houdt de tuinbouwsector een crisisoverleg. De sector zet onder andere in op noodkredieten voor agrarische bedrijven en flexibiliteit in arbeid.