Schouten wil GLB-geld eerder vanwege coronacrisis

Carola Schouten wil extra noodmaatregelen voor de land- en tuinbouw in verband met de coronacrisis.

Om akkerbouwers en melkveehouders te ondersteunen, wil landbouwminister Schouten de uitbetaling van de toeslagrechten ruimschoots vervroegen. Als de Europese Commissie hier niet aan mee wil werken, overweegt Schouten om boeren in liquiditeitsproblemen alvast een voorschot uit te betalen. Dat zou al in de komende weken of maanden kunnen. Daarnaast pleit Schouten voor flexibiliteit bij het indienen van de Gecombineerde opgave, omdat boeren door de coronacrisis minder makkelijk advies kunnen krijgen. Normaal moet de Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei ingediend worden.

GMO-regeling voor sierteelt

Schouten pleit vooral voor steunmaatregelen voor de sierteeltsector. In deze sector loopt de schade op de primaire bedrijven deze weken op tot € 2 miljard door vraaguitval. Voor sierteelt zijn normaal gesproken nauwelijks regelingen in Brussel. Schouten pleit ervoor om de GMO-regeling voor groente en fruit uit te breiden voor sierteeltproducten, zodat een vergoeding gegeven kan worden voor producten die niet verkocht kunnen worden of doorgedraaid worden op de veiling.

De varkensprijzen waren heel goed

Telers fritesaardappelen en varkenshouders

Voor fritesaardappeltelers, die door vraaguitval te maken hebben met zo’n € 150 miljoen schade, wil Schouten op dit moment nog geen verdere maatregelen nemen. Een opkoopregeling zegt ze niet uit te sluiten. Ook voor varkenshouders en de groente- en fruitsector zijn op dit moment geen aanvullende maatregelen nodig, omdat de prijzen ondanks de crisis nog goed zijn. “De varkensprijzen waren heel goed vanwege Afrikaanse varkenspest in China. We zien wel dat de prijzen nu dalen”, zegt Schouten. Voor alle sectoren zegt ze een vinger aan de pols te houden en sluit ze extra maatregelen niet uit.

Landbouwraad

Bij de ingelaste landbouwraad zal de landbouwminister daarnaast aandacht vragen voor het openhouden van grenzen voor voedsel- en landbouwgerelateerde producten als zaai- en pootgoed en veevoer. Schouten benadrukt dat Nederland een belangrijk exportland is op landbouwgebied, waardoor het open houden van de grenzen van groot belang is.

Woensdag 25 maart overlegt Schouten met haar collega’s in een ingelaste vergadering van Europese landbouwministers. Dan moet duidelijk worden of er voldoende draagvlak is voor de voorstellen van Nederland.