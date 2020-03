Schouten: geen verbod verkoop vlees onder kostprijs

Landbouwminister Carola Schouten wil geen verbod instellen voor de verkoop van vlees onder de kostprijs.

Dat zegt ze in reactie op een motie van Laura Bromet (GroenLinks), die de regering vraagt om met de totale vleesketen afspraken te maken over het stoppen met verkoop van vlees onder de kostprijs en alvast een wet voor te bereiden die verkoop onder de kostprijs verbiedt, voor het geval het via ketenafspraken niet lukt.

Uitdagingen op gebied van klimaat en dierenwelzijn

Bromet wil met het verbod boeren ondersteunen die voor grote uitdagingen staan met het oog op klimaat en dierenwelzijn. In Duitsland, België en Frankrijk is volgens Bromet al zo’n verbod.

Kostprijs verlagen

Schouten reageert dat het verbod in Frankrijk er juist toe leidt dat boeren nog meer in de knel komen. Supermarkten sturen boeren daar aan om de kostprijs te verlagen, zodat de prijzen in de supermarkten niet verlaagd hoeven worden en de supermarkten toch nog genoeg marge kunnen behalen.

Agrinutrimonitor

Schouten komt deze zomer wel met de Agrinutrimonitor, waarin de margeverdeling in de keten inzichtelijk wordt. Ze wil op basis daarvan het gesprek aangaan met ketenpartijen over margeverdeling in de keten.

D66-Kamerlid Joost Sneller diende namens collega Tjeerd de Groot een motie in over het inzichtelijk maken van de duurzaamheidsmaatregelen in de jaarverslagen van ketenpartijen, zodat hierover afspraken gemaakt kunnen gaan worden, inclusief over een eerlijke prijs voor de boer.

Schouten vindt dat deze maatregel te ver gaat: ze gaat niet over de jaarverslagen. Schouten is wel in gesprek met supermarkten over het verduurzamen en het verdelen van de marges in de keten.