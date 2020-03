Schouten: bezoek eens slager of groenteboer

Minister Carola Schouten (Landbouw) roept Nederlanders op om de komende dagen eens wat vaker naar de groenteboer, notenboer, visboer, bakker of slager te gaan. “Dat zijn allemaal mensen die heel hard aan het werk zijn om ons van voedsel te voorzien”, zegt de minister.

Vooral de vissers hebben het zwaar rond de coronacrisis. Veel van hen komen hun boot af en staan opeens oog in oog met nieuwe maatregelen. Daarover staat de minister nauw in contact met de vissers en de Eurocommissaris.

“We hebben bijvoorbeeld Europese fondsen voor vissers en we kijken nu hoe we die kunnen inzetten voor vissers”, zegt Schouten. Ook wordt nagedacht over koelcapaciteit en transporten.

Prachtige producten

Volgens de minister gaat er nu veel aandacht uit naar de supermarkten, “Maar er zijn ook heel veel andere mensen die prachtige producten verkopen. Laten we daar af en toe eens even binnenlopen.”