Samenkomstverbod heeft mogelijk effect op veemarkten

LTO gaat de komende dagen met betrokken overheden in overleg over de impact van de maatregelen.

Het kabinet heeft maandagavond 23 maart een samenkomstverbod afgekondigd. Dat kan gevolgen hebben voor veemarkten, of veilingen. Maandagavond was er nog geen duidelijkheid over de mogelijke gevolgen van de extra maatregel. Het samenkomstverbod geldt tot 1 juni en is in eerste instantie bedoeld om groepsvorming van publiek op stranden, in parken, op pleinen of op andere manieren te voorkomen.

Handhaving

Het maandag afgekondigde verbod is strenger dan de maatregel die eerder werd afgekondigd, toen samenkomsten van groepen tot 100 personen nog werden toegelaten.

Een samenkomstverbod wordt gemeentelijk afgekondigd en gehandhaafd, maakte minister Ferd Grapperhaus maandagavond bekend. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid kon maandagavond geen duidelijkheid geven over eventuele gevolgen voor veemarkten of bloemenveilingen (voor zover die nog worden gehouden).

Lees verder onder de tweet.

Sociale afstand van anderhalve meter

Boerenmarkten, gericht op de consument, zijn vooralsnog wel toegestaan, mits op die markten de sociale afstand van anderhalve meter in acht wordt genomen.

Het samenkomstverbod (voor meer dan 3 personen, niet behorend tot 1 gezin of huishouden) is een extra maatregel om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Doel van de maatregelen is het virus af te remmen, zodat er in ziekenhuizen voldoende capaciteit is besmette en ernstig zieke patiënten te kunnen opvangen.