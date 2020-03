Rechtszaak over beweiden en bemesten in Overijssel

Overijssel staat deze week voor de rechter omdat ze niet wil handhaven op vergunningen voor beweiden en bemesten.

De provincie Overijssel staat deze week voor de rechter over de vraag of een vergunning nodig is voor beweiden en bemesten. Eind 2019 hebben Gedeputeerde Staten handhavingsverzoeken van milieuactiegroep MOB afgewezen.

Daarover dient dinsdag 10 maart een spoedprocedure, waarin MOB alsnog handhaving af wil dwingen in een van de negen afgewezen verzoeken.

De provincie is niet van plan om te handhaven, stelt een woordvoerder. De provincie verwijst naar het advies van de commissie Remkes die vorig jaar op hoofdlijnen adviseerde dat er geen vergunning nodig is voor beweiden en voor bemesten.

MOB en de Vereniging Leefmilieu bestrijdt dat op basis van de uitspraak van de Raad van State waarmee vorig jaar het stikstofbeleid onderuit is gehaald.

Drenthe

Een soortgelijke procedure is ook in Drenthe gevoerd. De gezamenlijke provincies en het rijk hebben eind januari beroep aangekondigd tegen uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland. In die uitspraken oordeelde de rechter dat er wel een vergunning nodig zou zijn.

Handhavingsverzoeken van MOB

Later deze week is er in Overijssel een hoorzitting over andere handhavingsverzoeken van MOB. Die gaan over de positie van bedrijven die een melding hebben ingediend binnen het PAS.

Uiterlijk 24 maart moet GS van Overijssel besluiten of ze bezwaar in gaat dienen tegen de handhavingsverzoeken voor dergelijke situaties waar door de PAS uitspraak van mei 2019 formeel geen vergunning aanwezig zou zijn. Ook daarvoor heeft het ministerie van LNV oplossingen aangekondigd.