RIVM ook fout met stikstofcijfer

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een correctie aangebracht op de berekening van het aandeel van de landbouw in de stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden.

Het RIVM erkent dat een fout is gemaakt bij de berekening. Volgens de jongste berekening van het RIVM is het aandeel van de landbouw 41%. Dat is iets lager dan het percentage (45%) waar het RIVM tot nu toe vanuit ging. Het instituut heeft de correctie gemeld in een uitgebreide reactie op de cijfers van Mesdag Zuivelfonds. Het Mesdagfonds meldde eerder deze week ook dat zijn berekening niet klopte. RIVM en Mesdagfonds hebben dinsdag 3 maart met elkaar gesproken over de berekeningen.

Bijdrage landbouw groter

Het RIVM stelt dat de bijdrage van de landbouw op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden groter is dan van andere sectoren. Dat het Mesdagfonds op een lager percentage uitkomt, heeft te maken met het feit dat in het Mesdagonderzoek ook natuurgebieden zijn meegenomen die niet stikstofgevoelig zijn, aldus het RIVM.

‘Onjuiste middeling van gegevens’

Dat het RIVM zelf tot een te hoog cijfer kwam, was volgens het instituut het gevolg van “een onjuiste middeling van de gegevens over ongeveer 100 deelsectoren en 255.000 rekenpunten”.

Gebaseerd op hectares stikstofgevoelige natuur

De berekening die nu uitkomt op 41% landbouwaandeel op de totale neerslag, is gebaseerd op de hectares stikstofgevoelige natuur. Dat betekent dat niet het gehele natuurgebied is meegerekend, maar alleen de delen van het Natura 2000-gebied die gevoelig zijn voor stikstof, binnen 130 Natura 2000-gebieden. Het RIVM stelt dat er “dus een grote variatie is in de mate waarin natuurgebieden gevoelig zijn voor stikstof en er is een grote variatie in bijdragen van sectoren per gebied”.

Voor het landelijk beleid niet doorslaggevend

Hoe groot het aandeel van een sector is in de stikstofneerslag is voor het landelijk beleid niet van doorslaggevend belang, ook al zijn er binnen de politiek stromingen (GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66) die in de cijfers aanleiding zien om de landbouw extra aan te pakken. Zowel het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes), als het kabinet, als de meerderheid van de Tweede Kamer stellen dat alle sectoren in gelijke mate moeten bijdragen aan de vermindering van de stikstofneerslag.

Metingen van stikstofconcentraties

Overigens zijn de berekeningen van de neerslag van stikstof op natuurgebieden gebaseerd op metingen van de stikstofconcentraties. Op initiatief van het Mesdagfonds worden de komende jaren metingen gedaan van de daadwerkelijke neerslag.