PvdD wekt wrevel met koppeling corona en veehouderij

De Tweede Kamer steunt het kabinet bij de getroffen maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

Het economisch maatregelenpakket krijgt bijval. De Partij voor de Dieren wekte bij PVV-leider Geert Wilders en andere Kamerleden irritatie door de crisis aan te grijpen om de omvang van de veehouderij aan de orde te stellen.

Risico’s beperken

Fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren voerde aan dat de “opeenhoping van dieren in de veehouderij mede de oorzaak kan zijn voor het ontstaan van virussen”. Zij legde aan PVV, CDA en VVD de vraag voor of deze crisis niet als een wake-up call moet worden gezien. Zij zegt dat er al jaren gewaarschuwd wordt voor het ontstaan van een nieuw griepvirus uit de pluimveehouderij. “Het is niet de vraag of, maar wanneer we darmee geconfronteerd worden”, aldus Ouwehand. Zij vroeg het kabinet om de risico’s in de Nederlandse veehouderij te beperken.

Niet passend

PVV-fractievoorzitter Wilders hield Ouwehand voor dat zij deze discussie niet nu moet voeren. “Doe dat maar in een zaaltje met mijn collega Graus”, zei hij. Ook andere partijen vonden het niet passend dat Ouwehand de omvang van de veehouderij in verband bracht met de coronacrisis. “We gaan graag het debat aan”, zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma, die juist wees op het belang van de voedselvoorziening en de centrale rol die boeren en tuinders daarin vervullen. “Deze crisis wijst ook het belang daarvan.” VVD‘er Hayke Veldman zei dat zijn partij ook de discussie met de Partij voor de Dieren wil voeren over de veehouderij. “Maar niet nu. ‘We moeten nu zorgen dat de voedselvoorziening voor onszelf en voor de rest van de wereld overeind blijft. We moten onze agrarische sector koesteren.”