PvdD: schort internationale diertransporten op

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren heeft de Europese Commissie met een spoedverzoek gevraagd om alle grensoverschrijdende diertransporten per direct op te schorten.

“Diverse grensovergangen zijn gesloten en halteplaatsen waar dieren normaal gesproken kunnen rusten, eten en drinken, zijn buiten werking. Dat leidt tot onacceptabele situaties.” Dat zegt Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. “De EU mag niet toezien hoe diertransporten uren tot dagenlang vast komen te staan bij grensovergangen. Dieren mogen niet de dupe worden van maatregelen die genomen worden tegen het coronavirus”, stelt Hazekamp.

NVWA: zeer strikte grenscontroles

Meerdere grensblokkades in Europa hebben gevolgen voor het internationale transport van levend vee. Bij de Poolse grens zijn signalen dat vrachten met pluimvee zo lang staan te wachten dat chauffeurs vrezen dat de dieren het niet zullen overleven.

De NVWA meldt dat als gevolg van de problemen met het coronavirus zeer strikte grenscontroles zijn in Kroatië, Bulgarije, Roemenië en Polen. Kroatië zegt dat grenspassage voor levend vee mogelijk is, maar de chauffeur en bijrijder worden uitgebreid onderzocht voordat wordt besloten of de vracht de grens mag passeren. Bij verdenking van de ziekte kunnen mensen onder specifiek regiem geplaatst worden.

In Polen is één grensovergang (Gubinek) vrijgemaakt voor diertransporten. Transporten naar Roemenië zijn mogelijk als de chauffeurs geen verschijnselen van het coronavirus hebben en beschermingsmiddelen zoals ontsmettingsmiddelen en gezichtsmaskers bij zich hebben. Naar Hongarije zijn wel transporten mogelijk, maar de halteplaatsen voor 24-uursrust zijn gesloten.

‘Diertransport moet voorrang krijgen’

Hazekamp wil dat de Europese Commissie de internationale diertransporten verbiedt of anders ervoor zorgt dat diertransporten voorrang krijgen bij de grens om onnodig lange reistijd te voorkomen. Als dit niet mogelijk is, wil Hazekamp dat er voorzieningen worden ingericht om het vee goed te kunnen verzorgen.

De Europese transportministers hebben afgesproken dat er bij grensovergangen groene banen worden ingesteld voor transport van noodzakelijke goederen zoals voedsel en medicijnen. Diertransporten komen hiervoor ook in aanmerking.