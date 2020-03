PvdA wil dat Schouten overleg met FDF staakt

PvdA-Kamerlid William Moorlag roept landbouwminister Carola Schouten op om per direct het overleg met Farmers Defence Force te beëindigen.

Moorlag diende een motie in waarin hij de regering vraagt om organisaties die de holocaust relativeren en bagatelliseren per direct aan de onderhandelingstafel te weren. Moorlag doelt hiermee op FDF, waarvan voorman Mark van den Oever het huidige stikstofbeleid vergeleek met de holocaust.

Eerdere motie aangenomen

Een eerdere motie van PvdA op dit punt, die breder ging dan alleen de agrarische sector, werd in december aangenomen door de Tweede Kamer. Moorlag is echter ontevreden over de uitvoering hiervan.

Landbouwminister Carola Schouten ontraadde de motie. Ze voegt eraan toe dat haar collega Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bezig is met de uitvoering van de aangenomen motie, die ook over het beleidsterrein van onder andere Buitenlandse Zaken gaat.

De Tweede Kamer stemt aanstaande dinsdag over de motie.