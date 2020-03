Polen mogen toch nog door naar Nederland

Poolse medewerkers van Nederlandse bedrijven mogen toch nog door Duitsland reizen. Dat concludeert onder meer LTO Nederland.

De Taskforce Arbeid heeft donderdag 26 maart veel tegenstrijdige signalen ontvangen, maar volgens de meest recente informatie is de grens tussen Polen en Duitsland open voor seizoenarbeiders die door Duitsland naar Nederland komen. Dat is ook de ervaring van Frank van Gool van uitzendbureau Otto Workforce. Poolse medewerkers die met een arbeidscontract op schrift kunnen aantonen dat ze naar een werkgever in Nederland reizen, werden gisteren door de Duitse controleurs aan de Pools-Duitse grens doorgelaten.

Reisbeperking vijf Schengenlanden

In het persbericht dat de Duitse regering woensdagmiddag deed uitgaan, was alleen sprake van het niet meer toestaan van inreizen van seizoenwerkers uit niet-Schengenlanden en uit Schengenlanden met een tijdelijke reisbeperking, te weten Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Denemarken. Het persbericht maakte duidelijk dat het feit dat iemand uit die landen als oogsthelper de grens over wil, op zich geen reden is om Duitsland in te kunnen.

Voor zekerheid contract meenemen

De grens met Schengenlanden als Polen zou volgens die tijdelijke regels gewoon open moeten zijn. Het advies dat eerder door Peter Baltus van LTO Noord werd gegeven, geldt derhalve nog steeds: ook al zou het niet verplicht zijn, stuur uw medewerkers die vanuit een niet door Duitsland geblokkeerd Schengenland door Duitsland naar Nederland komen een kopie van de arbeidsovereenkomst en laat ze die voor alle zekerheid met zich meenemen.

Roemenen en Bulgaren geblokkeerd

Roemenië en Bulgarije behoren niet tot het Schengengebied en zouden volgens de laatste berichten alleen nog Duitsland kunnen doorreizen als ze op weg naar hun thuisland zijn.