Noodregeling voor banenbehoud vanaf 6 april open

Bedrijven met personeel die minimaal drie maanden meer dan 20% omzetverlies lijden door de coronacrisis, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten via de tijdelijke Noodmaatregel Werkbehoud (NOW).

De regeling vervangt de werktijdverkortingsregeling en is bedoeld om banen en inkomens van mensen te beschermen. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukt dat de regeling een noodmaatregel is. Hij roept ondernemers op om zorgvuldig met de regeling om te gaan. “Maak er alleen gebruik van als het echt nodig is”, zegt Koolmees.

Voorwaarden

De regeling gaat maandag 6 april open. Voorwaarde voor bedrijven is dat ze hun medewerkers het reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. De regeling werkt met een voorschot gebaseerd op maximaal 90% van de loonsom naar rato van de omzetdaling.

Salaris voor flexwerkers

Als achteraf blijkt dat de omzetverlies hoger of lager uitpakt, wordt de uitkering gecorrigeerd. De regeling is ook bruikbaar voor iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor WW, ZW of WIA. Ook het salaris voor flexwerkers kan gecompenseerd worden. Voor payroll- en uitzendwerkgevers, die veel arbeid in de tuinbouw leveren, gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. “Het kabinet roept werkgevers op om verantwoordelijkheid te nemen voor hun flexwerknemers en het loon van flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen”, schrijft Koolmees in zijn toelichting aan de Tweede Kamer.

‘Elke dag telt’

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat bedrijven snel een beroep kunnen doen op de NOW. De werkgevers wijzen erop dat voor veel bedrijven “elke dag telt”. Ze verwachten dat door de snelle maatregelen veel minder mensen worden ontslagen, wat goed is voor de productiecapaciteit als de crisis voorbij is.