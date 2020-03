Nog steeds druk bij supermarkten en boerenwinkels

Coronavirus zorgt nog steeds voor drukte bij supermarkten en boerderijwinkels.

Het coronavirus zorgt nog steeds voor drukte in supermarkten en in boerderijwinkels. Ondanks herhaalde oproepen van het CBL, de brancheorganisatie voor supermarkten, om ‘alleen de boodschappen te doen die je normaal ook dagelijks koopt’, sloegen consumenten maandag nog steeds ruim in.

“We hopen dat mensen door krijgen dat er voldoende producten zijn voor iedereen”, aldus een woordvoerder. Vrijdag ontstond er een run in de winkels op producten als pasta, soepen en rijst, maar ook wc-papier. “Probleem was om alles snel weer naar de winkels te krijgen”, stelde CBL-directeur Marc Jansen. Volgens hem waren er maandagochtend veel vrachtwagens onderweg om de supermarkten te bevoorraden. Fabrikanten hebben ruim voldoende voorraden aan voedingsproducten.

Gelukkig geen hamstertaferelen

Boerderijwinkels

Ook in boerderijwinkels die lid zijn van Coöperatie Landwinkel, is het drukker dan normaal. Voorzitter Wessel van Olst schat dat er 20% meer wordt verkocht dan normaal. “Maar gelukkig geen hamstertaferelen.” Bij Landwinkel zijn 90 boerderijwinkels aangesloten, die hun eigen producten en die van de andere coöperatieleden verkopen vanaf hun eigen erf. Wat boeren dus zelf niet produceren, bestellen ze bij de anderen. “Ook in de bestellingen zien we een plus.” In zijn eigen winkel, in het Gelderse Ressen ziet Van Olst nieuwe gezichten, “maar ook vaste klanten die iets vaker komen. Mensen kopen vooral eieren en aardappelen.”