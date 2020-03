Nederland niet klaar voor kuddewaakhond tegen wolf

Een kuddewaakhond kan een prima middel zijn om schaapskuddes te beschermen tegen aanvallen door wolven, blijkt uit ervaringen in Duitsland, Turkije en Roemenië. Maar niet in Nederland.

Nederland is veel dichter bevolkt, wat problemen geeft met recreanten. Ondanks dat er bordjes opgehangen zijn dat de honden niet geaaid mogen worden, is dat toch gebeurd. De herder moest vaak ingrijpen. Bovendien is de oplossing duur, tijdrovend en vraagt het om veel inspanning van de eigenaar van de schapen. Dat blijkt uit de evaluatie van de pilot kuddewaakhonden in Overijssel en het kwartaalbericht (november-februari) van uitvoeringsorgaan BIJ12.

Te dicht bevolkt

BIJ12 liet de afgelopen twee jaar experimenten met een kuddewaakhond uitvoeren in de natuurgebieden Wierdense Veld (Ov.) en Sallandse Heuvelrug (Ov.). In die tijd zijn er geen schapen aangevallen. Dat bevestigt volgens BIJ12 de gunstige ervaringen die al opgedaan zijn in het buitenland met een kuddewaakhond. Maar, zegt BIJ12, Nederland is niet te vergelijken met die landen. Nederland is een intensief benut land, waar weinig uitgestrekte gebieden liggen met een lage bevolkingsdichtheid. Extra voorlichting naar bezoekers en omwonenden is nodig, luidt een van de conclusies.

Overzicht van aanwezige wolven in Nederland in de periode 1 november 2019 tot 1 februari 2020. - Illustratie: BIJ12

Wolven in Nederland

Daarnaast presenteerde BIJ12 woensdag 11 maart een update van het voorkomen van wolven in Nederland. De meest actuele wolvenmeldingen laten volgens BIJ12 zien dat de roedel op de Noord-Veluwe vaker in groepsverband op wild jaagt. Uit DNA-onderzoek op prooidieren zoals edelherten weet men dat het ouderpaar en in ieder geval één jong nog in leven is. Opvallend is dat er afgelopen kwartaal enkele volwassen herten gedood zijn, terwijl dat normaal jonge of verzwakte dieren zijn.

Aangereden wolf

Zeer waarschijnlijk is op 4 maart een van de jongen die vorig jaar geboren zijn op de Veluwe doodgereden. Onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR) en het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) bevestigt de oorzaak aanrijding en stelt vast dat het gaat om een jonge mannelijke wolf van nog geen jaar oud. Het dier woog 40 kilo en had 1,7 kilo aan maaginhoud. Natuurbeheerders verwachten dit jaar een nieuw nest wolven op de Noord-Veluwe.

Verspreiding

De wolvin op de Midden-Veluwe is nog steeds alleen. In Noord-Brabant heeft een wolvin uit het Duitse Gohrischheide rondgelopen en schapen gedood. Dit dier is naar Vlaanderen vertrokken en vormt daar waarschijnlijk een paar met een solitair mannetje dat er al was. De Belgen noemen de wolvin Noëlla. In de noordelijke provincies heeft een solitaire wolf 95 schapen gedood op 17 locaties, meldt BIJ12. Of die wolf blijvend in Noord-Nederland zit, is nog niet duidelijk. Het is heel ongewoon dat een mannetje zich vestigt in een gebied waar nog geen vrouwelijke wolf was. Deskundigen doen nu veldonderzoek om erachter te komen of er in Friesland, Groningen of Drenthe toch een vrouwtje zit of is geweest.