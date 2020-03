NAV: ontzie boeren bij volledige corona-lockdown

Boeren moeten de voorjaarswerkzaamheden kunnen uitvoeren, ook als het kabinet een volledige lockdown gaat invoeren.

Dat schrijft de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) in een brief aan landbouwminister Carola Schouten. De NAV vreest dat bij een uitbreiding van de coronapandemie, de regering overgaat tot een lockdown van de maatschappij. “De NAV vraagt op voorhand om werkzaamheden van boeren op het land en naar het land toe rijden daarbij vrij te geven. Dit is bijvoorbeeld ook in Frankrijk zo geregeld”, schrijft het bestuur in de brief.

Vitale beroepen en processen

Volgens de NAV is een uitzondering voor boeren op zijn plaats. “Als er nu niet gezaaid en gepoot kan worden, komt de voedselvoorziening later dit jaar in de problemen. Omdat juist in de akkerbouwgebieden nog weinig corona optreedt, denken wij dat het veilig is om de boeren nu hun voorjaarswerk te laten doen. Bij de benoeming van vitale beroepen en vitale processen, zoals gepubliceerd op 16 maart, staan de voedselvoorziening en het beroep ‘boer’ niet genoemd. Om die reden vragen wij u nu om bij eventuele verdergaande maatregelen de werkzaamheden van boeren op het land expliciet te noemen als uitzondering.”