Miljarden voor bedrijven om coronavirus

Met een maatregelenpakket van enkele tientallen miljarden euro’s wil het kabinet werknemers, werkgevers en zelfstandigen zonder personeel door de coronacrisis slepen.

De ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wopke Hoekstra (Financiën) kondigden het pakket dinsdagavond 17 maart aan. Het is een ondersteuning van bedrijven voor zeker drie maanden. “Maar als het nodig is langer”, aldus Hoekstra.

Verruiming regeling borgstellingskrediet land- en tuinbouw

Onderdeel van het pakket is een tijdelijke borgstelling van land- en tuinbouwbedrijven die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt uitgevoerd. De afgelopen dagen is hard gewerkt de regeling tijdig klaar te hebben, zodat al met ingang van woensdag er gebruik van zou kunnen worden gemaakt. Maar dinsdagavond bleek dat dat niet lukt. “Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de regeling Borgstellingskrediet MKB-Landbouwkredieten spoedig open te stellen”, aldus een verklaring.

We kunnen niet uitsluiten dat er bedrijven zijn die dit niet overleven

Hoekstra benadrukte dat de maatregelen bedoeld zijn om te zorgen dat banen behouden blijven en bedrijven niet ten onder gaan in de crisis. Maar ondanks het pakket aan maatregelen en tegemoetkomingen, zal het pijn doen, aldus Hoekstra. “Dit gaat piepen en kraken. We kunnen niet uitsluiten dat er bedrijven zijn die dit niet overleven.”

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een van de maatregelen is het vervangen van de regeling voor werkverkorting door een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten. Koolmees gaf aan dat er zo’n groot beroep wordt gedaan op de regeling voor werktijdverkorting, dat dat administratief niet is te verwerken. Bedrijven die zich hebben aangemeld hoeven dat niet opnieuw te doen. Zij worden doorgeschoven naar de nieuwe tijdelijke regeling die een tegemoetkoming biedt aan werkgevers voor maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Voorwaarde is dat er geen personeel mag worden ontslagen.

Daarnaast komt er voor zelfstandig ondernemers een versoepelde regeling voor steun, waardoor de bedrijven en zelfstandigen zonder personeel (zzp‘ers) in staat zijn hun bedrijf voort te zetten.

Versoepelingen Belastingdienst

De Belastingdienst zal uitstel verlenen. Verzuimboetes worden geschrapt, de invorderingsrente gaat omlaag en ook de belastingrente gaat omlaag voor alle belastingen.

Bedrijven die als gevolg van de zondag 15 maart afgekondigde maatregelen de deuren moeten dicht houden kunnen eenmalig een tegemoetkoming krijgen van € 4.000.