Mestuitrijden stagneert, putten raken vol

Het mestuitrijden loopt flinke vertraging op door de nattigheid. Voor de mestopslagen van melkveehouders raken vol.

Het uitrijden van mest stagneert door de nattigheid. Mestputten raken vol, vooral op melkveebedrijven die de mest op eigen grond willen uitrijden. Waar wel mest uitgereden wordt gaat het vaak om enkele vrachten op percelen die minder nat zijn. Dat is het beeld door heel Nederland, blijkt uit een belrondje langs loonwerkers. Februari was veel natter dan gemiddeld volgens het KNMI.

Melkveebedrijven zitten meest omhoog

“De nood is het hoogst bij melkveehouders. Varkensbedrijven zijn vorig jaar redelijk leeg getrokken”, volgens Wilhell Munsters van loonbedrijf Mart Munsters in Deurne. Het bedrijf heeft ook vestigingen in het Limburgse Helden en Panningen. “Het is er de tijd voor en de temperatuur past, maar het is gewoonweg te nat.” Het mestuitrijden is nu vrijwel overal een kwestie van enkele vrachten uitrijden op percelen die deels wat minder nat zijn. Munsters heeft de indruk dat het in landen zoals Duitsland, België en Frankrijk vrijwel hetzelfde is en dus te nat is voor mestrijden.

Uitrijden op muizenpercelen

Hetzelfde verhaal geldt in grote delen van Friesland volgens loonwerker Okkema in Easterein (Fr.). Afgelopen week is hij een aantal dagen bezig geweest met bemesten, meestal op een deel van de grond per boer. Het gaat vaak om noodgevallen waar in iedere geval enkele vrachten uitgereden moeten worden. Dat gebeurt soms op percelen met muizenschade waar het minder erg is dat de zode beschadigd, omdat die toch opnieuw gezaaid moeten worden.

Schuim op roosters

Op sommige melkveebedrijven wordt de situatie nijpend vanwege mestschuim op de roosters. Dat gebeurde onder meer bij melkveehouder Anton Verduijn in het Gelderse Dodewaard. Hij heeft afgelopen week 150 kuub af laten voeren. Het schuim probeert hij met de mestschuif weer onder de roosters te krijgen.

Melkveehouder Anton Verduijn uit Dodewaard kijkt met een bezorgd gezicht naar het poepschuim dat donderdag boven de roosters in de stal opborrelt. De mestkelder zit bomvol. Woensdag heeft hij uit nood vier vrachten koemest uit de put laten halen, die vermoedelijk op de hogere en drogere gronden ergens in het land worden uitgereden. Een kostbare zaak. - Foto: VidiPhoto

Het probleem met mestschuim signaleert ook René Krabben van loonbedrijf Wopa in Lichtenvoorde (Gld.). Ook in de Achterhoek is het op veel plaatsen te nat, ook al is daar over heel februari iets minder water gevallen dan in ander delen van het land. Wopa werkt sinds een paar jaar met een sleepslangenbemester naast reguliere zodebemesters. De sleepslang wordt nu ook ingezet, maar op veel percelen is het ook in de Achterhoek te nat.

In Twente is her en der direct na 16 februari wat mest uitgereden en gebeurt dat nu mondjesmaat volgens loonwerker Oude Lasse in Rossum (Ov.). Het zijn ook daar lapmiddelen. Vooral op melkveebedrijven die hun mest in principe grotendeels op het eigen bedrijf gebruiken, maar nu moeten wachten op beter weer.

Ruimte in opslagen

Volgens Hans Verkerk van de sectie Meststoffendistributie binnen Cumela Nederland, is er her en der nog wel ruimte in opslagen in de traditionele mestontvangstgebieden. Het aanwenden staat wel grotendeels stil, merkt ook Verkerk, afgezien van nijpende gevallen. Hij heeft de indruk dat met name in Oost-Nederland in de eerste week nog redelijk wat mest is weggezet. In de rest van Nederland is dat hooguit een paar dagen het geval geweest.