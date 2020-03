MOB trekt procedure over beweiden en bemesten in

Milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB) trekt de procedure over beweiden en bemesten in Overijssel in.

Dat meldt RTV Oost. Via die procedure wilde MOB bij de provincie Overijssel via de rechter afdwingen om te handhaven op beweiden en bemesten bij een melkveehouder in Overijssel. De rechtbank in Zwolle heeft tegenover Boerderij bevestigd dat de procedure is ingetrokken en dat er daarom ook geen uitspraak gaat komen in deze zaak. MOB wil niet dat er een soort generaal pardon komt voor een vergunningplicht om te kunnen beweiden en bemesten. Daarover is afgelopen dinsdag een procedure gevoerd bij de rechtbank in Zwolle.