Legalisering PAS-melding nog niet geregeld

Het is nog niet duidelijk hoe bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof via een melding voldaan hebben aan hun verplichtingen, nu worden gelegaliseerd.

Minister Carola Schouten zegt dat het haar “intentie is om al de gerealiseerde meldingen te legaliseren. De melders verdienen duidelijkheid”. Dat blijkt uit antwoord van Schouten op vragen uit de Tweede Kamer.

Elders stikstofruimte vinden

Op dit moment is nog niet precies in beeld gebracht wat de omvang is van de te legaliseren meldingen. Om de belofte gestand te doen dat de meldingen worden gelegaliseerd, zal de minister elders stikstofruimte moeten vinden die het mogelijk maakt de stikstofdepositie te compenseren.

Opkoop bedrijven

De minister zegt dat via de gebiedsgerichte aanpak “noodzakelijke maatregelen” zullen worden genomen. Eerder is aangekondigd dat het kabinet een nieuwe regeling voor de opkoop van bedrijven wil inzetten, onder andere met het doel om PAS-meldingen te kunnen legaliseren.

Op de agenda van de Tweede Kamer staat donderdag 11 maart een kort debat met Schouten over de stikstofproblematiek.