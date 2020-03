LTO: geen publiek in stal bij boerderijwinkels

Eigenaren van boerderijwinkels doen er goed aan om bezoekers in verband met het coronavirus de stal niet in te laten gaan. Dat advies geeft LTO Nederland.

Boerderijwinkels blijven open, maar wel met een aangepast beleid. Bezoekers wordt gevraagd om niet langer in de winkel te blijven dan noodzakelijk en om geen extra bezoekers mee te nemen. Ook vragen de boerderijwinkels zoveel mogelijk met pin te betalen om zo min mogelijk contact te hebben tussen mensen. Contactpunten van winkels, zoals deurklinken, worden extra ontsmet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Lege schappen brengen consument bij boer

Bij boerderijwinkels is het momenteel erg druk, omdat consumenten in supermarkten nog al eens tegen lege schappen aanlopen. Ook wordt meer lokaal gekocht om lokale ondernemers te ondersteunen en gaan mensen er met de fiets even op uit.

Hoewel tot nu toe lijkt dat het coronavirus Covid19 niet overdraagbaar is van mens op dier, waarschuwen wetenschappers toch voorzichtig te zijn met het contact met dieren.