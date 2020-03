LTO: export lastiger en dalende prijzen door corona

Volgens LTO Nederland ondervinden boeren de gevolgen van het coronavirus in de vorm van lagere prijzen en hogere kosten voor transport

LTO Nederland ziet dat de land- en tuinbouw de impact van het coronavirus in verschillende mate merkt, afhankelijk van de deelsector. Dalende prijzen in de sierteelt en minder vraag uit Azië en Italië zijn daar voorbeelden van.

Transport duurder

Het transport van landbouwproducten wordt duurder en lastiger, ziet LTO. Afvaarten worden geannuleerd en koelcontainers blijven aan de kade staan. Hierdoor worden de transportkosten voor export van producten hoger, dat kan ook voor Nederland gevolgen hebben, verwacht de belangenbehartiger

Ook op de primaire bedrijven in Nederland voorziet LTO mogelijke problemen. Vooral in de tuinbouw, waar men voor het seizoenswerk afhankelijk is van arbeid uit het buitenland, vooral Oost-Europa. Het aantrekken en vasthouden van personeel kan moeilijk worden op het moment dat de epidemie zich uitbreidt en de onrust toeneemt, zeker als landen beperkingen opleggen aan het vrije verkeer van personen.

Taskforce voor arbeid

Daarom heeft LTO de Taskforce Arbeid in het leven geroepen. De taskforce bestaat uit onder andere specialisten van het Sociaaleconomisch Beleidsteam van LTO Nederland en medewerkers van LTO Arbeidskracht, de dienstverlener voor agrarische werkgevers op het gebied van het vinden, uitbetalen, opleiden en verzekeren van seizoenarbeiders en vaste medewerkers.

LTO Nederland vindt dat de stabiliteit van de voedselvoorziening een prioriteit moet zijn als het virus zich verder verspreidt. Daarnaast ziet LTO dat boeren met een tweede tak, bijvoorbeeld een vergader- of recreatielocatie of horeca, met annuleringen geconfronteerd worden.