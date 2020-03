Kort coronanieuws: veterinair lab gaat testen op corona

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van 27 maart. Onderzoekslab Lelystad gaat op corona testen en minister Carola Schouten wil geen beperkingen op internationaal veetransport.

Veterinair onderzoekslab Lelystad gaat op corona testen

Het bioveterinair onderzoekslaboratorium (WBVR) in Lelystad wil vanaf maandag helpen om coronatests uit te voeren op mensen. Dit bevestigt het laboratorium.

Normaliter is het WBVR een onderzoeksinstituut dat een belangrijke functie heeft in geval van besmettelijke dierziekten, maar nu er een groot capaciteitstekort is om te testen op het coronavirus, wil het lab een steentje bijdragen. Zo nodig kan het lab 1.500 tests per dag uitvoeren, waarmee de huidige capaciteit van 2.000 tests fors wordt opgeschroefd.

Boeren verkopen overschot via Koop Onze Oogst

Regionale LTO’s starten een platform voor huisverkoop van overschotten van boeren. ZLTO, LTO Noord en LLTB willen zo aan de ene kant voedselverspilling voorkomen en boeren helpen met het afzetten van producten.

Via het digitale platform Koop Onze Oogst kunnen boeren hun producten aanbieden en consumenten op eigen gelegenheid bij de boeren langs gaan om producten te kopen. De eerste aanbieder op het platform is Kwekerij van Lieshout in Liessel, die graag van het overschot oesterzwammen af wil.

Lees verder onder het Facebookbericht.

ABN Amro breidt coronasteun uit voor bedrijven

ABN Amro breidt zijn steunmaatregelen uit voor bedrijven die in de problemen dreigen te komen door de coronacrisis. De bank wil ook zijn grotere klanten automatisch een financiële adempauze geven.

Vorige week kondigde ABN Amro al aan voor klanten met een lopend zakelijk krediet tot € 2,5 miljoen de aflossing- en rentebetaling met 6 maanden uit te stellen. “We hebben vorige week gezien dat dit goed werkt en rust en ruimte creëert voor bedrijven. We hebben daarom besloten om de grens van de regeling te verhogen naar € 50 miljoen”, zegt Daphne de Kluis, hoofd van de divisie Commercial Banking bij het financiële concern.

De maatregelen van banken komen bovenop een groot steunpakket van de overheid. Bedrijven kunnen met behulp van overheidsgaranties bij hun bank extra geld lenen, onder andere via de zogeheten BMKB-regeling.

ABN Amro merkt dat er bij klanten veel animo is voor de steun- en uitstelmaatregelen. Dat leidt tot veel vragen en aanvragen. Daardoor kan er sprake zijn van wachttijden, waarschuwt de bank. Er wordt bij het hele proces prioriteit gegeven aan ondernemers waarbij de financiële impact van de pandemie het grootst is.

Vion: consument eet meer gehakt

Vleesverwerker Vion merkt dat Nederlanders door de coronacrisis een ander eetgedrag eropna houden. De omzet uit makkelijke vleesproducten, zoals gehakt, neemt momenteel toe ten opzichte van de luxere producten.

Vion werkt nauw samen met de overheden in Nederland en Duitsland om de voedselvoorziening op peil te houden. Afzet van vlees naar restaurants en hotels is stilgevallen, maar de leveringen aan supermarkten zijn juist fors toegenomen.

De virusuitbraak brengt grote onzekerheid met zich mee, zegt het bedrijf bij de publicatie van zijn jaarverslag. De hoogste prioriteit bij Vion ligt nu bij de veiligheid van de medewerkers, terwijl er alles aan wordt gedaan om de productie op verantwoorde wijze voort te zetten.

Schouten wil geen extra begrenzing diertransporten door corona

Landbouwminister Carola Schouten wil lange diertransporten niet stilleggen, omdat deze transporten een rol spelen om de voedselproductie op peil te houden. Dat schrijft ze in reactie op Kamervragen van de Partij voor de Dieren nadat 36 Europese dierenbeschermingsorganisaties opriepen om de transporten van vee vanuit Europa naar derde landen en de Europese transporten van langer dan 8 uur stil te leggen. “Het handelsverkeer is essentieel voor de voedselproductie, zeker in deze periode. Daarnaast blijft de Transportverordening van kracht, zoals ook aangegeven door de Europese Commissie. Transporten binnen Europa langer dan 8 uur zijn daarin toegestaan, waarbij uiteraard wel moet blijven worden voldaan aan de dierenwelzijnseisen”, reageert Schouten.

Nederland blijft aandringen op het snel doorvoeren van levende have

De minister erkent dat er problemen zijn geweest met betrekking tot het dierenwelzijn omdat diertransporten in files terecht kwamen als gevolg van verscherpte grenscontroles. “Dat lijkt nu verbeterd. Nederland blijft aandringen op het snel doorvoeren van levende have wanneer dit stokt. Daarover hebben we nauw contact met de Europese Commissie”, aldus Schouten. De NVWA houdt eventuele vertragingen bij en publiceert deze online, waardoor diertransporteurs hier rekening mee kunnen houden bij het plannen van routes en transporten. “Er zijn geen signalen dat landen de grenzen sluiten voor levende dieren”, aldus Schouten. Vanuit Nederland is de export van fokvee echter stil komen te liggen, omdat de NVWA vanwege capaciteitsgebrek geen exportcertificaten meer afgeeft.

Coronavirus bij kat in België

In België is het coronavirus vastgesteld bij een kat. Dat meldt viroloog Steven Van Gucht van de Belgische Nationale Veiligheidsraad. De kat zou het virus gekregen hebben van het besmette baasje. “Het gaat om een alleenstaand geval”, benadrukte Van Gucht tijdens zijn dagelijkse briefing over de nieuwe cijfers in België. Volgens hem werd de kat ‘het slachtoffer van de infectie bij de mens’. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het omgekeerde ook kan gebeuren. “We achten het risico voor mensen heel klein”, zegt de viroloog. Eerder werd het virus ook aangetroffen bij een hond van een coronapatiënt in Hong Kong.

OESO: Coronamaatregelen wegen zwaar op economie, maar zijn nodig

De bestrijding van de coronapandemie zorgt voor grote economische ontwrichting. Toch moeten overheden vergaande crisismaatregelen niet schuwen. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Elke maand dat grote economieën in een zogeheten lockdown verkeren, drukt dat volgens OESO-secretaris-generaal José Ángel Gurría met ongeveer 2 procentpunt op hun jaarlijkse economische groei. “Alleen al in de toeristische sector daalt de productie tussen de 50 en 70% in deze periode. Veel economieën zullen een recessie doormaken.”

De OESO heeft niettemin de indruk dat overheden hun inspanningen om de verspreiding van het virus in bedwang te houden verder zouden kunnen intensiveren. Regeringen moeten volgens Gurría ook met krachtigere, beter gecoördineerde maatregelen komen om de economische klappen op te vangen.

“De hoge kosten die de volksgezondheidsmaatregelen vandaag met zich meebrengen, zijn noodzakelijk om veel tragischere gevolgen en een nog grotere impact op onze economieën morgen te voorkomen”, stelt hij. “Miljoenen doden en ingestorte gezondheidszorgsystemen zullen ons financieel en als samenleving decimeren, dus het vertragen van deze epidemie en het redden van mensenlevens moet de eerste prioriteit van de overheid zijn.”

Lees verder onder de tweet.

Overleg brexit ligt zo goed als stil

Het overleg tussen de EU en de Britse regering over een nieuw handelsakkoord na Brexit ligt vrijwel stil. Beide partijen hebben geprobeerd te onderhandelen via video-conferencing maar dat bleek niet mogelijk, is in Brussel meegedeeld. Bovendien zitten zowel de Britse premier Boris Johnson, de hoofdonderhandelaar van de EU Michel Barnier en zijn Britse tegenhanger David Frost in thuisisolatie wegens besmetting met het coronavirus.

Brussel en Londen proberen nog manieren te vinden om de dialoog de komende weken en maanden op gang te houden en de daadwerkelijke onderhandelingen weer op te starten maar tot nu toe is er nog geen enkele planning tot stand gekomen. Eén van de grootste problemen is dat de EU weliswaar wel ontwerpteksten op tafel heeft gelegd – in een document van 441 pagina’s – maar dat de Britse regering dat pas voor een beperkt aantal onderwerpen heeft gedaan.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie formeel op 31 januari verlaten maar daarbij geldt nog een overgangstermijn tot 31 december dit jaar. Als er voor die tijd geen nieuwe handelsovereenkomst is, dan volgen in principe grenscontroles, verplichte douanedocumenten en heffingen op grond van de WTO-regels. Premier Johnson wil tot nu toe niet van verlenging van die overgangstermijn weten maar heeft het verder ook te druk met de coronacrisis om uitspraken over brexit te doen. Een eventueel besluit of er toch een verlenging komt moet voor 1 juli genomen worden.

Sommige supers van Albert Heijn overdag even dicht om schappen te vullen

Albert Heijn gaat een klein aantal supermarkten soms overdag even sluiten om ze te kunnen bevoorraden. Dat heeft de supermarkt in een e-mail aan zijn klanten laten weten. Dat kan volgens het bedrijf nodig zijn om het aanvullen van de producten veilig te laten gebeuren, al is dat volgens een woordvoerder alleen noodzakelijk bij heel kleine winkels. Het zou gaan om ongeveer 10 van de in totaal bijna 1.000 vestigingen.

De tijdelijke sluitingen zijn volgens de zegsvrouw een ‘uiterste maatregel’. Die komt bovenop andere maatregelen die wel in alle supermarkten gelden om de veiligheid van zowel het personeel als het winkelend publiek te kunnen garanderen. Zo wordt het aantal klanten in winkels beperkt en moet verplicht gebruik worden gemaakt van een winkelwagen of mandje.

Supermarkten hebben nog altijd problemen met de aanvoer van producten. Consumenten hamsterden de afgelopen weken massaal zaken als toiletpapier en houdbaar voedsel.